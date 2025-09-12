Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"  

La dirigente morada quiso dejar claro que, aunque “nadie merece ser asesinado”, tampoco se puede “convertir en mártir” a una figura a la que califica de exponente del odio. “Charlie Kirk decía que el aborto era peor que el Holocausto, que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que los migrantes eran asesinos, que los homosexuales eran un error y que Palestina no debería existir”, y añade que el activista “justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel”.
Sois un chiste, solo que sin gracia.
#12 Es muy interesante eso que cuentzzzZZZZZzzzzzZzzzZzzz...
CC #19 y el ejército de clones que van a venir con lo mismo en los siguientes comentarios.
#31 No. Al parecer cuando muere una persona, en lugar de una condena sobre el asesinato de dicha persona hay que hacer un video de 2 minutos hablando de Palestina.
Repito. Si el muerto fuese un negro, o violencia racial de cualquier tipo, no estaría mencionando a Palestina por ningun lado.
O acaso cuando muere una mujer hace un video sobre Palestina diciendo que es que ella tenia nombre pero los palestinos que mueren a diario no??
Venga. Que me parece estupendo que seais fans de Irene Montero pero no.
Y por cierto y por si las moscas: a mi la muerte de Charlie Kirk ni me va ni me viene. Al final ha muerto por las armas que defendía.
#27 No sabes lo que es una falacia se falso dilema, dado que no es necesario elegir entre una y otra postura.
Lo segundo es un poquito elevado para alguien como tú, que no entiende las falacias lógicas más sencillitas y que, de hecho, está de camino al cubo se los listos.
#37 Por favor, imagíname bostezando mientras te mando con @mancebador al safespace para gourmets de plastilina.
Deja de inventar basura, luego llorais cuando uno de los vuestros os pone en el punto de mira que vosotros mismos pretendeis poner al resto.
De nada y venga al ignore con os tuyos
la sacada de contexto que te confunde es xq se la dijo a uno que usó la biblia para defender homosexuales, y él le dijo que la biblia no le iba a ayudar porque en un versiculo lapidan homosexuales, pero que el los aceptaba
maldita.es/malditobulo/20250912/charlie-kirk-frases-homosexuales-abort
idem con el racismo, no dijo que los negros fueran inferiores
de hecho trump tiene mas extremistas que este #3
no intentemos deshumanizar ni por ideas politicas ni a niños pobres de gaza, nos convierte en lo mismo
Y lo del racismo, como si no hubiera dicho que se tenían que ir todos los extranjeros de su país porque eso no es racismo, claro que si campeón
claro, hacía bolos con ROb Smith que es negro y gay y tu le acusas de lo contrario lol
x.com/LaEtxebarria/status/1966424641485848730
Sí, los nazis también tenían controlados a judios colaboracionistas a pesar de que los qeurían exterminar a todos, que este tio tenga uno lamiendole las botas hasta poder librarse de todos los gays no significa que no quiera hacerlo, significa que el que le lame las botas solo es el idiota que será el útimo en ser eliminado.
de nada
?? hay gays que son republicanos ya ni se si te refieres a eso o tienes el cerebro frito de creerte todo lo que te dicen para sentirte mejor de que hayan matado a alguien de derechas y no querer indagar en lo que sientes, no pensar en la tendencia que se lleva (sobre todo en EEUU) y pasar pagina
Tú te sentirías mejor si hitler fuera asesinado antes de cometer un exterminio sí o no?
De nada
de nada
eso si, espero que nunca vayas a una mezquita a escuchar hablar al iman, hay miles de hitlers entonces
Por lo visto solo existen víctimas en palestina.
Se puede ir un rato a la mierda, sinceramente. Si el asesinado fuese de su cuerda estarían todas las cuentas afines a ellas hablando día y noche sobre el tema.
Vaya, el mensaje era para un servicio que me tiene bloqueado sin haber cruzado con él media palabra en mi vida. Sospecho que será un clonazo de la granja. Justo #_12.
Me agarro a #31, que sí ha podido responderle.
Likely significantly more than 150,000 total killed[45]
More than 700,000 children with acute malnutrition (with 522,000 likely being dead)[46][47]
8,856,313 internally displaced
3,506,383 refugees[48]
en.wikipedia.org/wiki/Sudanese_civil_war_(2023–present)
Y en el Congo tambien los mismos dias el Estado Islamico, rama africana, mató a 89 personas (la mayoría en un funeral).
www.nbcnews.com/world/africa/death-toll-2-attacks-islamic-state-affili
Pero a nadie le importa un comino, al parecer.
Es lo que pasa con el y tu mas, que siempre hay mas.
Es muy aburrido que se intente desviar el tema utilizado datos absolutos de territorios en conflicto mucho mas grandes que Gaza.
Nosotras no queremos ser como charlie Kirk que prioriza unas vidas sobre otras. Claro que ni, pero nos importan tres huevos los hombres asesinados, las blancas a manos de negros, marroquíes, las vioolaciones de extranjeros…
En fin, la hipotenusa…
La primera pega es que es una falacia de falso dilema.
La segunda es que, básicamente todo lo que ha dicho de Kirk es mentira o manipulación barata.
Otro al cubito. ¡Qué tarde de sábado más divertida!
www.reddit.com/r/TheMajorityReport/comments/1nepcgz/charlie_kirks_docu
Charlie Kirk's Documented Calls for Political Violence (2012-2024)
Direct Calls for Death and Public Executions:
Called for President Biden to receive "the death penalty for his crimes against America" (July 2023)^1
"Death penalties should be public, should be quick, it should be televised. I think at a certain age, its an initiation...What age should you start to see public executions?" - suggested children should watch (2024)^2
Called for "Nuremberg-style trials for every gender-affirming clinic doctor" invoking Nazi war crimes imagery (April 2024)^3
Tienes los recibos en #67
Lo de tu xenofobia lo dejamos para más adelante.
No se puede reconocer nada que diga el de otro partido. Y si es podemos, sabes que vas a tener todos los medios generalistas en contra.
Joder, si hasta lo dijo Rafael Hernando. Hay que ser machista para soltar esa memez cavernaria que acabas de soltar.
Tienes que dar auténtica vergüenza y un poco de miedo leerlos.
Que Irene Montero se atreva a reprochar a nadie lo de que haya coberturas en función de víctimas de primera y de segunda cuando ella hace lo mismo con las violaciones en España es de un cinismo terrible.
Pero supongo que como buen acólito no tendrás ningún espíritu crítico y aplaudirás con las orejas todo lo que diga tu lideresa.
Cuando a Podemos le deje de importar más el quién que el qué, solo entonces, podrán ser tenidos en cuenta. Mientras tanto, lecciones de moral por parte de esta mujer oportunista ninguna. Hipócrita.
A ver, carcamal, Podemos tiene por bandera los derechos humanos, así que estamos en contra de todos los asesinatos y en contra de todas las violaciones. Todo el tiempo. Lo digamos explícitamente o no.
Y este mierda al que han matado era un puto nazi. No merecía morir, ni la sociedad su odio de mierda y sus justificaciones asquerosas sobre racismo y homofobia. ¿Te vas enterando o te hago un esquema?
Comentario sarcástico, pero es que como todo lo que estoy leyendo sobre la muerte de ese señor ya no sé si es ironía o la gente ha perdido el norte, el sur y todo lo demás. Está Poe que no descansa estos días.
Y aunque fuese verdad, las ideas de alguien jamás justifican un asesinato.
Por no tener experiencia laboral ni en gestión y llegar a lo más alto de su partido al liarse con el jefe
Dirán que tiene un amigo gay… para justificar su homofobia
Dirán que tenia amigos negros… para justificar su racismo y xenofobia
Dirán que debatía con gente de otra opinión… para justificar sus mensajes de odio y violencia
Era un impresentable malnacido, y la justicia ha querido que su muerte fuera producto de la bala de esas armas que el tanto defendia.
Un atracon de Karma directamente a la garganta