Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"  

La dirigente morada quiso dejar claro que, aunque “nadie merece ser asesinado”, tampoco se puede “convertir en mártir” a una figura a la que califica de exponente del odio. “Charlie Kirk decía que el aborto era peor que el Holocausto, que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que los migrantes eran asesinos, que los homosexuales eran un error y que Palestina no debería existir”, y añade que el activista “justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel”.