Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"

Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"  

La dirigente morada quiso dejar claro que, aunque “nadie merece ser asesinado”, tampoco se puede “convertir en mártir” a una figura a la que califica de exponente del odio. “Charlie Kirk decía que el aborto era peor que el Holocausto, que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que los migrantes eran asesinos, que los homosexuales eran un error y que Palestina no debería existir”, y añade que el activista “justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel”.

Comentarios destacados:                      
#1 Ni medio 'pero' se le pueden poner a sus palabras.
CerdoJusticiero
Ni medio 'pero' se le pueden poner a sus palabras.
41
Gadfly
#7 esta diciendo que nadie merece morir por sus ideas, pero...
10
#29 Borgiano
#9 lo que quieres decir siempre viene después del "pero"
1
Gadfly
#29 pues eso mismo
1
babuino
#29 eso que dices puede sonar bien pero es falso.
0
CerdoJusticiero
#7 Literalmente ha dicho “nadie merece ser asesinado”, que es lo contrario que justificar su muerte. La coletilla de 'solo por pensar diferente' es un meme en sí misma.

Sois un chiste, solo que sin gracia.

#12 Es muy interesante eso que cuentzzzZZZZZzzzzzZzzzZzzz...

CC #19 y el ejército de clones que van a venir con lo mismo en los siguientes comentarios.
20
Maki_Hirasawa
#16 nadie merece ser asesinado PERO es que blablalblbala. y por supuesto "es que fascista".

#31 No. Al parecer cuando muere una persona, en lugar de una condena sobre el asesinato de dicha persona hay que hacer un video de 2 minutos hablando de Palestina.

Repito. Si el muerto fuese un negro, o violencia racial de cualquier tipo, no estaría mencionando a Palestina por ningun lado.

O acaso cuando muere una mujer hace un video sobre Palestina diciendo que es que ella tenia nombre pero los palestinos que mueren a diario no??

Venga. Que me parece estupendo que seais fans de Irene Montero pero no.

Y por cierto y por si las moscas: a mi la muerte de Charlie Kirk ni me va ni me viene. Al final ha muerto por las armas que defendía.
7
CerdoJusticiero
#22 #38 Supongo que en tu cabeza tus comentarios tendrán sentido (además de reverb).

#27 No sabes lo que es una falacia se falso dilema, dado que no es necesario elegir entre una y otra postura.

Lo segundo es un poquito elevado para alguien como tú, que no entiende las falacias lógicas más sencillitas y que, de hecho, está de camino al cubo se los listos.

#37 Por favor, imagíname bostezando mientras te mando con @mancebador al safespace para gourmets de plastilina.
2
Gadfly
#16 esta, literalemnte, justificando su asesinato
3
CerdoJusticiero
#59 Reportado por bulo y al cubito.

:->
2
Pablosky
#59 si lo tienes tan claro ve al juzgado más cercano.
0
Gadfly
#68 ve tú, anda
1
Harkon
#7 Falso, lo que está diciendo es que apena más a la gente la muerte de un nazi que decía que los homosexuales tenína que ser lapidados hasta la muerte que de 41 civiles, entre ellos niños, que no escupian odio por el mundo.

Deja de inventar basura, luego llorais cuando uno de los vuestros os pone en el punto de mira que vosotros mismos pretendeis poner al resto.

De nada y venga al ignore con os tuyos
11
snowdenknows
#20 él no dijo que hubiera que lapidar homosexuales, os estáis tragando los bulos, de hecho dijo que los homosexuales eran bienvenidos en sus ideas.

la sacada de contexto que te confunde es xq se la dijo a uno que usó la biblia para defender homosexuales, y él le dijo que la biblia no le iba a ayudar porque en un versiculo lapidan homosexuales, pero que el los aceptaba

maldita.es/malditobulo/20250912/charlie-kirk-frases-homosexuales-abort

idem con el racismo, no dijo que los negros fueran inferiores
de hecho trump tiene mas extremistas que este #3

no intentemos deshumanizar ni por ideas politicas ni a niños pobres de gaza, nos convierte en lo mismo
2
Harkon
#39 Sí, nada solo aceptaba que había que lapidar homosexuales porque el vivia bajo los designios de la biblia.

Y lo del racismo, como si no hubiera dicho que se tenían que ir todos los extranjeros de su país porque eso no es racismo, claro que si campeón
0
snowdenknows
#43 que el dijo lo contrario al interlocutor!! , es como si digo "no mates gays" y tu cojes "matad gays" lol

claro, hacía bolos con ROb Smith que es negro y gay y tu le acusas de lo contrario lol

x.com/LaEtxebarria/status/1966424641485848730
0
Harkon
#51 Vivia o no vivia bajo los designidos de la biblia y promulgaba sus "valores"? ah, ya me parecía a mi que sí.

Sí, los nazis también tenían controlados a judios colaboracionistas a pesar de que los qeurían exterminar a todos, que este tio tenga uno lamiendole las botas hasta poder librarse de todos los gays no significa que no quiera hacerlo, significa que el que le lame las botas solo es el idiota que será el útimo en ser eliminado.

de nada
0
snowdenknows
#57 no vivia bajo los designios de la biblia exactos ya que la contradecia en algunas cosas como la homosexualidad, pero si era cristiano.

?? hay gays que son republicanos ya ni se si te refieres a eso o tienes el cerebro frito de creerte todo lo que te dicen para sentirte mejor de que hayan matado a alguien de derechas y no querer indagar en lo que sientes, no pensar en la tendencia que se lleva (sobre todo en EEUU) y pasar pagina
0
Harkon
#65 Los que tienen el cerebro frito son los gays nazis, que nadie niega su existencia, sólo que son idiotas integrales.

Tú te sentirías mejor si hitler fuera asesinado antes de cometer un exterminio sí o no?

De nada
0
snowdenknows
#71 kirk es hitler? lol estas de la olla
0
Harkon
#76 Kirk es/era equivalente a hitler, mismo discurso de odio de mierda

de nada
0
snowdenknows
#78 odio a quien? buscame el audio o algo

eso si, espero que nunca vayas a una mezquita a escuchar hablar al iman, hay miles de hitlers entonces
0
#36 Toponotomalasuerte
#7 no veo que justifique su muerte. Y lo de ese hijo de puta no era pensar diferente. Era apología del racismo, asesinato, genocidio y lo que fuera por dinero. Un ser ruin por el que no solo no voy a llorar si no que considero que el mundo es un lugar un poquito mejor desde que esa escoria no está en el. Pero sin ninguna duda.
4
BiRDo
#36 No, no, si pensar, si a eso se le puede llamar pensar, sí que pensaba diferente. El problema es que esa diferencia es la que hay entre respetar los derechos humanos y no hacerlo, que era justo del lado que se ponía cuando vociferaba: estar en el bando de los desalmados que justifican (o lo intentan) el asesinato de niños.
2
BiRDo
#7 Los que fueron condenados a muerte por los tribunales de Nürenberg no sólo también pensaban diferente, sino justo justo lo mismo que él. ¿"Piensas" así tú?
3
laserpmagica
#7 Por pensar diferente que el otro puto nazi que se lo cargó xD
0
Peka
#7 Sabes leer, pero no sabes comprender lo que lees.
0
Maki_Hirasawa
#1 Tampoco sabemos nada de los islamistas matando catolicos en Africa de los que ella no dice nada. Como tampoco dice nada de la ucraniana muerta el otro día.

Por lo visto solo existen víctimas en palestina.

Se puede ir un rato a la mierda, sinceramente. Si el asesinado fuese de su cuerda estarían todas las cuentas afines a ellas hablando día y noche sobre el tema.
15
elGude
#12 al parecer, cuando hay un genocidio, hay que condenarlos todos en la misma frase para que te acusen de lo que sea que estás insinuando.
3
BiRDo
Es de izquierdas y Podemos. A ver cuándo te vas a enterar que los que estamos en ese bando estamos A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. Todos los días de la semana, todos los días del año.

Vaya, el mensaje era para un servicio que me tiene bloqueado sin haber cruzado con él media palabra en mi vida. Sospecho que será un clonazo de la granja. Justo #_12.

Me agarro a #31, que sí ha podido responderle.
3
obmultimedia
#12 Hay victimas inocentes en todo el planeta, donde se esta poniendo el foco mediatico es en Gaza y estas declaraciones son por ese motivo. Si fuese otro pais el mediatizado tambien pasaria exactamente lo mismo.
0
Khadgar
#12 Y para gente como tú esas víctimas solo están para echar mierda a otros, ya ves qué cosas.
0
Maki_Hirasawa
#93 Soy responsable de lo que digo, no de las películas que te montes tu. Aquí solo hay una persona utilizando políticamente la muerte de la gente y es para variar: Irene Montero. La de los palestinos, y la de Kirk.
0
Kyoko
#1 Y en la guerra de Sudan, des del 2023 tambien, se calculan estas cifras:
Likely significantly more than 150,000 total killed[45]
More than 700,000 children with acute malnutrition (with 522,000 likely being dead)[46][47]
8,856,313 internally displaced
3,506,383 refugees[48]
en.wikipedia.org/wiki/Sudanese_civil_war_(2023–present)

Y en el Congo tambien los mismos dias el Estado Islamico, rama africana, mató a 89 personas (la mayoría en un funeral).
www.nbcnews.com/world/africa/death-toll-2-attacks-islamic-state-affili

Pero a nadie le importa un comino, al parecer.
Es lo que pasa con el y tu mas, que siempre hay mas.
9
d5tas
#19 No, no hay conflicto mas grave que el de Gaza. Si trasladáramos los datos de Gaza a la población de Sudan serian mas de 1.650.000 de muertos y 4.000.000 niños malnutridos.
Es muy aburrido que se intente desviar el tema utilizado datos absolutos de territorios en conflicto mucho mas grandes que Gaza.
6
La_patata_española
#19, exactamente lo que critica Montero: que nos enteramos del asesinato del fascista poderoso y se le da mucha importancia. Pero no nos enteramos del asesinato de mucha gente reprimida en el resto del mundo, como los que mencionas y de los que, efectivamente, no conocemos casi nada.
3
#85 sovieterrimo
#19 Me recuerdas a un primo mío que se indignaba por que estaban recogiendo firmas para presionar al Ayuntamiento por unas actuaciones en un barrio y no recogían firmas para presionar de algo del barrio donde él vivía.
2
#22 Seabiscuit
#1 no hombre no…

Nosotras no queremos ser como charlie Kirk que prioriza unas vidas sobre otras. Claro que ni, pero nos importan tres huevos los hombres asesinados, las blancas a manos de negros, marroquíes, las vioolaciones de extranjeros…

En fin, la hipotenusa…
10
BiRDo
#22 Priorizar ni mierdas. Respetar los derechos humanos, amiga. Algo que el difunto torpedeaba y tú vienes a blanquear.
9
#27 mancebador
#1 Te pongo 2:

La primera pega es que es una falacia de falso dilema.
La segunda es que, básicamente todo lo que ha dicho de Kirk es mentira o manipulación barata.
11
#38 Seabiscuit
#1 Pero se le puede quitar un PERO.
0
#50 miraqueereslinda
#1 bueno, también podría haber dicho que ese mismo día se cometieron 14 violaciones en España, el país donde vivimos y donde nos afecta directamente lo que sucede,. Pero por lo que sea, eso ahora no toca. Quizá por el hecho de que antes de existir el Ministerio de Igualdad feminista sólo se violaba a 4 mujeres al día.
3
CerdoJusticiero
#50 xD xD xD

Otro al cubito. ¡Qué tarde de sábado más divertida!
1
parrita710
#17 Es un nazi que ha hecho carrera pidiendo que ataquen a sus enemigos políticos:
Charlie Kirk's Documented Calls for Political Violence (2012-2024)
Direct Calls for Death and Public Executions:

Called for President Biden to receive "the death penalty for his crimes against America" (July 2023)^1

"Death penalties should be public, should be quick, it should be televised. I think at a certain age, its an initiation...What age should you start to see public executions?" - suggested children should watch (2024)^2

Called for "Nuremberg-style trials for every gender-affirming clinic doctor" invoking Nazi war crimes imagery (April 2024)^3

Tienes los recibos en #67
4
parrita710
#23 Reportado por bulo. En #67 tienes todos los enlaces de sus continuas llamadas a la violencia.
Charlie Kirk's Documented Calls for Political Violence (2012-2024)
Direct Calls for Death and Public Executions:

Called for President Biden to receive "the death penalty for his crimes against America" (July 2023)^1

"Death penalties should be public, should be quick, it should be televised. I think at a certain age, its an initiation...What age should you start to see public executions?" - suggested children should watch (2024)^2

Called for "Nuremberg-style trials for every gender-affirming clinic doctor" invoking Nazi war crimes imagery (April 2024)^3
2
CerdoJusticiero
#67 Jo-der. Espectacular recopilatorio.
1
ElBeaver
#1 Ni una ni la otra ocurren en España ni en Europa; deberían tener menos relevancia frente al bienestar de los españoles y los europeos.
1
CerdoJusticiero
#86 Estamos hablando los mayores, los que entendemos que el bienestar de los europeos puede depender de cosas que ocurren fuera de las fronteras de Europa.

Lo de tu xenofobia lo dejamos para más adelante.
2
Donal_Trom
#1 Por esa regla de tres yo mañana le pego un tiro a cualquiera que piense diferente y a los que me critiquen les digo, "cómo os ponéis por tan poca cosa. Hoy mismo han muerto en Ucrania 1000 personas, en Gaza 5000 y en África de hambre 2000" y me vais a dar el coñazo por el tío este, nomejodas.
1
CerdoJusticiero
#91 No sé qué parte de tu comentario es más risible.
0
#3 eldelcerro
Toda la razón.
14
#2 kreator
Que diferencia de fotos les sacan a unos y a otros...
10
nemesisreptante
Telita poner el telediario de la primera y dedicado casi entero a este personaje que ni se quien es ni me interesa. Hubiera entendido una mención como anécdota pero no dedicarle tanto tiempo.
7
#33 Leon_Bocanegra
#17 entiéndelo, no estamos acostumbrados a qué sea uno de los voceros de la derecha el asesinado y eso lo convierte en noticia. Si fuera un negro defensor de los derechos humanos, pues no habría ni mención en los medios, porque posiblemente pase más a menudo de lo que creemos.
6
Quecansaometienes...
#17 Exacto. Mi misma impresion. Y lo que deduzco es que lo que es importante en EE.UU. hacen que sea "esencial" aqui, hasta la muerte de un tipo que no conociamos, que no nos afecta, que nos la repamfinfla y que, como han dicho ya, tal vez incluso haga el mundo algo mejor :-O
2
calde
Es obvio, pero hay mucho cinismo en la política, y mucho odio.

No se puede reconocer nada que diga el de otro partido. Y si es podemos, sabes que vas a tener todos los medios generalistas en contra.
5
#6 Ezkerro80
#4 que pena que la izquierda no sepa unirse por los puntos Comunes, sino despellejarse por las diferencias jaleadas y potenciadas desde las Derechas
2
BiRDo
#21 Menuda soplapollez. Para empezar ya la habíamos visto destacar mucho tiempo en debates, para continuar sus discursos eran muchas veces más brillantes que los de Iglesias.

Joder, si hasta lo dijo Rafael Hernando. Hay que ser machista para soltar esa memez cavernaria que acabas de soltar.
4
#56 Hollywoodlandia
#53 si, si, me conozco el discurso en el que hacer o decir algo en contra de Irene montero, no es por que ella sea un puto cáncer, capaz de destrozar a una víctima de secuestro llamándolo abusador de niños o de crear una atmósfera de desconfianza entre hombres y mujeres para mantener su sillon. Todo, absolutamente todo lo que se diga de ella, es por que somos machismas. Así yo también
5
BiRDo
#56 Hasta los defensores de José Bretón, misóginos sin remedio, merecen la vida. Eso sí, tras los barrotes de una cárcel.
0
MiguelDeUnamano
#53 Poco o nada se puede hacer cuando alguien proyecta sobre otros los "valores" aprendidos en casa.
1
#25 Leon_Bocanegra
No quiero ni leer los comentarios, si de normal, la derechusma este desatada, no me quiero ni imaginar si tienen a la Montero como blanco.
Tienes que dar auténtica vergüenza y un poco de miedo leerlos.
1
pollorudo
Estoy en desacuerdo.

Que Irene Montero se atreva a reprochar a nadie lo de que haya coberturas en función de víctimas de primera y de segunda cuando ella hace lo mismo con las violaciones en España es de un cinismo terrible.

Pero supongo que como buen acólito no tendrás ningún espíritu crítico y aplaudirás con las orejas todo lo que diga tu lideresa.
3
cocolisto
¿Irene y sin negativos?. Vamos a la destrucción de Meneame.
0
pollorudo
Mejor tendría no decir nada de que hay víctimas de primera y de segunda cuando ella fue la primera que hizo silencio absoluto cuando la violación de una niña de 14 años en Hortaleza por un mena o la muerte de una ucraniana acuchillada por un "racializado" en un bus de USA. (Vergonzoso viniendo de un mujer que ha sido la adalid del feminismo en España)

Cuando a Podemos le deje de importar más el quién que el qué, solo entonces, podrán ser tenidos en cuenta. Mientras tanto, lecciones de moral por parte de esta mujer oportunista ninguna. Hipócrita.
3
#34 Seabiscuit
#28 claro que si!!! a lo mismo venia con lo de las muertes de primera. A ver si se preocupa de las de los hombres, que nos asesinan tres veces mas.
0
BiRDo
#28 Menuda soplapollez. Habrá que hacer la lista diaria de muertos para no ofender a la derechita cobarde.

A ver, carcamal, Podemos tiene por bandera los derechos humanos, así que estamos en contra de todos los asesinatos y en contra de todas las violaciones. Todo el tiempo. Lo digamos explícitamente o no.

Y este mierda al que han matado era un puto nazi. No merecía morir, ni la sociedad su odio de mierda y sus justificaciones asquerosas sobre racismo y homofobia. ¿Te vas enterando o te hago un esquema?
3
#5 scorpen
cuántos mató putin ese mismo día?
3
#30 Sacapuntas
#5 Más o menos los mismos que Hitler.
1
antesdarle
Te puede gustar o no, tener más simpatía o menos pero vamos, está bien dicho, lo diga Irene o el espíritu santo
1
Larusico
#41 si el problema es que lo dice cuando le conviene, como siempre, una oportunista que solo sabe leer su discursito y hablar a gritos.
0
#13 Hollywoodlandia
Hipocresía a más no poder. Nunca jamás ha, mencionado a ninguna víctima del 7 de octubre. De estas tampoco sabes el nombre. Ahora utilizas Palestina como usas todo.
5
maxxcan
Está claro que la izquierda radical mata mucho más que la gente de bien. Creo que deberíamos expulsar a todos los inmigrantes de España o acabaremos como en EE.UU o peor todavía, como en Nepal.

Comentario sarcástico, pero es que como todo lo que estoy leyendo sobre la muerte de ese señor ya no sé si es ironía o la gente ha perdido el norte, el sur y todo lo demás. Está Poe que no descansa estos días.
0
Maki_Hirasawa
#5_2 Me es lo mismo bosteces como que no. Y tampoco se quien es mancebador xD que os pensais que vivimos todos en la misma burbuja de salsa rosa que vosotros.
0
bronco1890
Charlie Kirk era muy critico con Israel y lo que está pasando en Palestina. Jamás defendió la esclavitud ni odiaba a los homosexuales. Son esos bulos y manipulación los que hacen que algún loco coja un arma y asesine a otro ser humano.
Y aunque fuese verdad, las ideas de alguien jamás justifican un asesinato.
1
BiRDo
#23 Seguro que le daba de comer a los gatitos de tu calle y donaba sangre.
2
#26 Seabiscuit
Irene Montero no merece la muerte, PEEEEERO....... :troll:
1
enmafa
y en muchos sitios moriría mucha gente anónima inocente, ninguna muerte esta justificada , salvo aquellas por defensa propia..
0
aPedirAlMetro
#46 ...anda otra cuenta clon ultraderechista, agosto de 2025 justa de neuronas
0
#94 javi618
Hablamos de vidas humanas, no de territorios.
0
CharlesBrowson
Es que ñiñiñi de manual
0
Leconnoisseur
Mira que soy detractor de Montero, y de eso queda constancia en meneame en mis niles de comentarios, pero en esto tengo que darle la razón a esta trepa
3
Jotage51
#11 y lo de "trepa" es por?
8
#21 Hollywoodlandia
#14 " y lo de "trepa" es por?"

Por no tener experiencia laboral ni en gestión y llegar a lo más alto de su partido al liarse con el jefe
5
Joice
#21 ¡Uy lo que ha dicho!
0
#46 Hollywoodlandia
#24 #35 no me cabe la menor duda. Pero que es una trepa tampoco.
4
Jotage51
#21 No crees que estuviera enamorada?
0
#15 Hollywoodlandia
#11 alguna vez menciono el nombre de alguien asesinado el 7 de octubre?
2
Gadfly
otra vez? Ya van dos hoy! Que suerte.
0
#96 Nitrous
Cuando intentaron guantear al propagandista de izquierdas que salió con el cuchillo imagino que ella no dijo nada porque Israel estaba matando...
0
#97 Lighto
Ls miserables quieren blanquear a Charlie Kirk, y lo único que están consiguiendo es que toda persona que no lo conociera este viendo y leyendo todas las barbaridades que decía.

Dirán que tiene un amigo gay… para justificar su homofobia
Dirán que tenia amigos negros… para justificar su racismo y xenofobia
Dirán que debatía con gente de otra opinión… para justificar sus mensajes de odio y violencia

Era un impresentable malnacido, y la justicia ha querido que su muerte fuera producto de la bala de esas armas que el tanto defendia.

Un atracon de Karma directamente a la garganta
0
Gadfly
el pero ya lo pone ella
1
salchipapa77
Demagogia nivel Legend.
6
Estoeslaostia
#18 Puta realidad nivel Legend.
4
Gadfly
nosotras, dice...
5

