·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7361
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6498
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5243
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5253
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
2883
clics
Israel Premier Tech
más votadas
597
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"
503
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
408
Ayuso y Almeida han inyectado más de 2,2 millones de euros a ‘El Español’ de Pedro J. en cinco años
353
Genocidio en Gaza: 680.000 muertos (última estimación)
372
EE.UU. destruye un gran stock de anticonceptivos almacenados por la anterior administración en Bélgica para ser distribuidos en países del Tercer Mundo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
198
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
Por Pablo Echenique. Irene y Pablo han sacado recientemente a sus dos hijos mayores de un colegio que aman, del mismo modo que lo han hecho otras 4 familias de la misma clase de sus hijos.
|
etiquetas
:
echenique
,
iglesias
,
colegio privado
19
4
4
K
143
actualidad
28 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
4
K
143
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Gadfly
"Es mentira también que se hayan llevado a sus hijos mayores a un colegio pijo. Han elegido un cole organizado, cuando volvió la democracia a España, por una cooperativa de trabajadores y profesores que hoy sigue siendo una cooperativa y que se atreve a poner en su web que reivindica valores como el feminismo, la democracia, los derechos humanos, la laicidad o la justicia social. Se atreve a hacerlo en 2025, en el Madrid de las mayorías absolutas de Ayuso, donde VOX y el PP ganan hasta en los barrios obreros."
Osea, que si que se han llevado a sus dos hijos a un colegio privado.
6
K
91
#7
Livingstone85.
#5
Pero como en la web del colegio pone la palabra "feminismo", está justificado aunque la cuota mensual sea de 500 euros por barba, y no es incoherente con que, pocos meses antes, Iglesias criticase a los padres que llevaban a sus hijos a la privada para que no se junten con la chusma de la pública y no sufran sus carencias.
3
K
58
#8
Gadfly
#7
pero es que pone FEMINISMO en la web! ....
2
K
37
#10
Atusateelpelo
#5
A ver, es que alguna gente cree que si no es regentado por una secta religiosa no es privado....aunque sea un colegio al que se paga una cuota para que tus hijos acudan a el.
0
K
11
#28
Torrezzno
#5
como se puede ser tan hdp. Cole organizado, estos se piensan que la izquierda de salon que les vota (los proletarios seguro que no) son lelos y no entienden su postverdad?
0
K
17
#22
MiguelDeUnamano
#11
Últimamente ha compartido algunos enlaces de OkDiario y LibertadDigital "para luchar contra la hipocresía".
2
K
50
#1
Ovidio
Eche, que se te sale el semen por la nariz
8
K
49
#26
Torrezzno
#1
0
K
17
#15
Jaime131
Están cabalgando tantas contradicciones, que terminará doliéndoles el culo.
2
K
39
#2
Jaime131
*
Hostias, hace dos minutos que subieron la noticia y todavía no tiene ningún negativo.
Edito: ah, no que el medio es de los buenos, justificarán todo lo injustificable.
2
K
39
#3
Livingstone85.
*
#2
Lo he subido porque, con una torpeza superlativa, demuestra que Iglesias y Montero son unos hipócritas redomados y él un servil sin dignidad.
8
K
94
#4
Atusateelpelo
#2
#3
Curiosamente casi se han llevado al mismo tiempo el negativo quien ha subido la noticia y la noticia.
0
K
11
#6
Gadfly
#3
es que es de traca
2
K
37
#11
NO86
#3
Leído el artículo no veo eso que dices por ningún lado.
2
K
39
#14
acido303
#3
No cómo tú, que siempre has sido coherente 100% y no has cambiado de idea en tu vida. Así te va.
2
K
31
#16
Livingstone85.
*
#14
Cambiar de ideas es ser marxista a los 15 y socialdemócrata a los 40. Decir lo que dijo Iglesias de la privada a comienzos de año y matricular a sus hijos en la privada en junio, es ser un jeta que miente para que mileuristas que se parten el lomo le financien el Canal Red (y su sueldo y beneficios como administrador y socio único de la empresa) con las donaciones. Empresa que, oh casualidad, no presenta sus cuentas en el registro mercantil pese a estar obligada
www.meneame.net/m/Artículos/doble-demagogia-sobre-colegio-hijos-pablo
1
K
37
#20
tdgwho
*
#16
O lo de que los que viven en urbanizaciones viven desconectados, o que no cedería la economía a quien compra pisos de 600k....
Iglesias es muy de haz lo que digo, no lo que hago.
Por eso está donde está, y ha perdido lo que ha perdido.
1
K
29
#23
Gadfly
#14
si, y Pedro no miente, solo cambia de opinión (muy frecuentemente)
1
K
23
#27
alfre2
#3
un caso único en la política española que tiene a todo el mundo en vilo. Ya era hora de que marcáramos los límites a nuestros líderes para que sepan quién manda en este país!!
0
K
11
#9
Lenari
*
es una referencia educativa progresista en Madrid y, por tanto, un espacio seguro para sus hijos. Es conveniente leer estas palabras dos veces: un espacio seguro para sus hijos. [...] la educación concertada, salvo contadísimas excepciones, está diseñada para untar de dinero público a los centros privados conservadores y para instalar un modelo educativo racista y segregador
A ver, genio:
un espacio seguro, por su propia definición, es un espacio segregador
. Es un espacio donde…
» ver todo el comentario
4
K
39
#12
Livingstone85.
*
#9
Es la forma pijoprogre de decir "llevo a mi hijo aquí porque, como hay que pagar 500 euros de cuota mensual, no hay peligro de que se junte con el hijo del parado alcohólico o del jornalero inmigrante, que seguro que son problemáticos".
0
K
20
#17
Lenari
#12
Iglesias arguyó que era debido a la persecución que había habido a su familia.
Te lo puedes creer o no, pero lo cierto es que la excusa es razonable. Igual lo hubiera hecho de todas maneras, pero el caso es que la persecución fue muy real.
Pero claro, Iglesias es un político brillante, de los más brillantes en su generación. Echenique es una neurona y media sobre ruedas. El artículo no hay por donde cogerlo, lo cual no es de extrañar viniendo de quien viene.
1
K
26
#18
Livingstone85.
#17
Ante eso yo respondo que desde las concentraciones ultras ante el chalet, nadie les acosa, y que acoso real era el que sufrían los concejales del PPSOE en Euskadi cuando ETA mataba. Y vivían en sus pueblos.
0
K
20
#24
colorincolorado
#17
La excusa sería razonable si tú te montas el colegio y el filtro lo pones tú. Pero nada, salvo el dinero, impide a los que le acosaron entrar en ese colegio.
0
K
10
#21
duende
Ja,ja,ja,ja menudas tragaderas hay que tener hoy en día para seguir en Podemos, bueno, tranquilos e ir ahorrando que seguro que vuestro querido líder os hace un crowdfunding para pagar el cole un día de estos.
1
K
30
#13
Elbaronrojo
Irene y Pablo se fueron a vivir a La Navata porque buscaban un ecosistema de valores cercanos a los nuestros.
He tenido que buscar por si habían decidido irse a un pisito para abandonar lo deprimente que es vivir en un casoplón.
1
K
21
#25
Torrezzno
Esta si puede ir a portada? Ya no es cansina?
0
K
17
#19
Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Osea, que si que se han llevado a sus dos hijos a un colegio privado.
Edito: ah, no que el medio es de los buenos, justificarán todo lo injustificable.
Iglesias es muy de haz lo que digo, no lo que hago.
Por eso está donde está, y ha perdido lo que ha perdido.
A ver, genio: un espacio seguro, por su propia definición, es un espacio segregador. Es un espacio donde… » ver todo el comentario
Te lo puedes creer o no, pero lo cierto es que la excusa es razonable. Igual lo hubiera hecho de todas maneras, pero el caso es que la persecución fue muy real.
Pero claro, Iglesias es un político brillante, de los más brillantes en su generación. Echenique es una neurona y media sobre ruedas. El artículo no hay por donde cogerlo, lo cual no es de extrañar viniendo de quien viene.
He tenido que buscar por si habían decidido irse a un pisito para abandonar lo deprimente que es vivir en un casoplón.