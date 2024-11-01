edición general
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día

PP, Vox y Junts votaron en contra de esta medida social, uniendo fuerzas para remar a la contra del beneficio y de los intereses de los trabajadores españoles. Estos son todos los diputados que pulsaron el botón rojo en la votación de la iniciativa

24 comentarios
Comentarios destacados:      
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
Si usted tiene un compañero de trabajo que votó a la derecha, no olvide insultarle durante la última media hora de jornada, porque está ahí por su culpa.
8 K 97
La_patata_española #4 La_patata_española
Yo soy obrero de derechas y me alegro de seguir trabajando esa media hora más. La empresa gana mucho dinero con esa media hora que estoy produciendo grandes bienes a la humanidad. Luego ese dinero extra y el de mis compañeros será mío, cuando herede la empresa gracias a mi talante de trabajar más. Jaque mate, perroflautas.
6 K 60
Delay #5 Delay
#4 No dudo de que en tu cabeza sonaba genial :shit:
0 K 20
La_patata_española #7 La_patata_española *
#5, ¿insinúas que no voy a heredar la empresa? Te lo juro que sí, por el poder que me otorgan la libertazz, Cristo, los toros y el ejército. Todos de mi parte.
3 K 34
Harkon #8 Harkon *
#5 Creo que simplemente está siendo sarcástico, mira la foto del perfil bien xD
2 K 32
#17 kurro *
#5 edit
0 K 9
#14 Nebuchanezzar
#4 Además con esa hora cotizada, contribuyes a pagar parte de la prótesis de lengua necesaria para todos los obreros de derechas que saben que van a heredar la empresa, si es que hay que ser antipatriota para no verlo
0 K 7
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Son de derechas y muy de derechas.

Seguid votandoles, currantes, que ellos os lo van a agradecer.
3 K 27
Milmariposas #2 Milmariposas
Es todo tan berlanguiano... :shit:
1 K 16
Dr.Who #20 Dr.Who *
Gracias por nada... tomemos nota para cuando llegue la hora de las promesas vacías.
0 K 13
#9 fliper
A mi lo que más me jode es que las próximas elecciones esos178 e incluso alguno más seguirán calentando el escaño.
1 K 13
Gintoki #10 Gintoki
#9 en el cuál no trabajan 8 horas al día ni de broma. Sobre todo el Babascal.
0 K 6
#11 Shynea
#9 o peor, gobernarán
0 K 10
tommyx #12 tommyx
Me gustaría saber qué horario laboral hacen sus señorias y si fichan
0 K 8
Don_Pixote #6 Don_Pixote
A ver, siendo sinceros, yo esa media hora la utilizo para cagar en en curro mientras me pagan :troll:
0 K 8
tdgwho #13 tdgwho
#6 Llevo sentado en en retreeeeeeeeeeete, todo el santo díiiiiiiiia
0 K 9
tommyx #18 tommyx
#6 ya, pero tienes que estar hasta el último minuto en el curro, cagando o no
0 K 8
#15 Nebuchanezzar
ese es el camino DAR NOMBRES, quien vota en contra de la gente no debe poder caminar tranquilo entre los mismos que decide joder, PUNTO
0 K 7
#22 Hollywoodlandia
Yo lo comprendo os juro que lo comprendo. Es más ni si quiera entiendo por qué seguimos con jornadas de 8 horas cuando la tecnología ha mejorado 10 veces la producción.

Pero tampoco entiendo por qué hay millones de personas susidiadas en el país a las espaldas de otros, con total capacidad para trabajar y disponibilidad.
Creo que esa lucha también se debéis incluir en la izquierda.
0 K 7
Quel #21 Quel
Malditos políticos explotadores. ¿ Porque no votan una jornada de 2 horas semanales ?
0 K 7
aruleno #16 aruleno
Habría que hacerlos fichar para que cobren.
0 K 6
#19 Nitrous
La lista está genial pero podríamos marcarlos de alguna forma para así reconocerlos... con un brazalete o algo así...
0 K 6
Quel #23 Quel
#19 ¿ Con una estrella amarilla ?
0 K 7
#24 Nitrous
#23 Messirve
0 K 6

