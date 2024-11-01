Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día

PP, Vox y Junts votaron en contra de esta medida social, uniendo fuerzas para remar a la contra del beneficio y de los intereses de los trabajadores españoles. Estos son todos los diputados que pulsaron el botón rojo en la votación de la iniciativa
| etiquetas: votos , en contra , diputados , jornada laboral , pp , vox , junts
Seguid votandoles, currantes, que ellos os lo van a agradecer.
Pero tampoco entiendo por qué hay millones de personas susidiadas en el país a las espaldas de otros, con total capacidad para trabajar y disponibilidad.
Creo que esa lucha también se debéis incluir en la izquierda.