Ayuso defiende que hay que dar las gracias a Israel por cometer un genocidio en Gaza

El PP niega la existencia del genocidio de Gaza en la Asamblea de Madrid y al mismo tiempo justifica todo lo que ha hecho el Gobierno de Netanyahu porque está defendiendo "la civilización"

fareway #2 fareway
Grave error del PP de dejar a esta sujeta acercarse a un micro. Creo que en realidad, Ayuso con sus 7.291 se identifica plenamente con esta situación en Gaza.
reithor #3 reithor
#2 se identifica más con los 48000 de incremento de MoMo que vivió las comunidad de Madrid en la primera ola, solo que de esos nadie le responsabiliza a pesar de tener la sanidad pública hecha unos zorros
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Teniendo en cuenta el modelo de civilización que defiende este despojo ("se iban a morir igual" dijo después de condenar a los ancianos de las residencias a morir de manera inhumana), hasta tiene sentido lo que dice.

El caso es que no hay nadie con un mínimo de decencia que comparta su modelo de civilización.
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Lo que viene siendo ser una persona de mierda que se esfuerza cada día por superarse.
#5 TOTEMICO *
¿La civilización pasa por matar niños?, ¿se le hicieron pocos los 7291 ancianos que ahora quiere asumir el asesinato de 20.000 niños como legítimo?
kevers #8 kevers *
La derecha en este país se está metiendo en un fregao, del que, cuanto más tiempo pase más difícil lo van a tener, no van a saber cómo salir.
rogerius #10 rogerius
#8 Se metieron en lo del 36 y no les ha ido mal. :troll: Pero ojalá que tengas razón.
#4 Hombre_de_Estado *
A ver, voto erróneo por lo manipulador del titular, que además abiertamente contradice la entradiila. Si el PP (y Ayuso) dicen que no hay genocicio (yo digo que sí, y que ellos lo saben, por mucho que lo niegen), Ayuso no puede defender que Israel haga algo que ella y el PP niega que exista.

Y sí, yo mismo en el bar podría soltar una frase como la del titular, y de hecho he mandado cientos de envios sobre el genocidio en Gaza. Pero un periodista nunca debe escribir titulares tan confusos. La
rogerius #9 rogerius *
#4 ¿Como lo niegan no pueden estar de acuerdo? ¿No te has parado a pensar que mienten al negarlo? Obvio que lo saben.
#12 Hombre_de_Estado *
#9 "¿No te has parado a pensar que mienten al negarlo y que lo saben? " --> Pero si eso ya lo he dicho yo en mi comentario original !!! Dije literalmente: "... dicen que no hay genocicio (yo digo que sí, y que ellos lo saben, por mucho que lo niegen),"

Pero lo que nunca voy a aceptar es ese estilo de periodismo basura, ni por el forro. El titular podría haber sido algo así como "Pese al Genocidio que todos vemos en Gaza, Ayuso defiende a

…   » ver todo el comentario
rogerius #13 rogerius *
#12 Sigo sin ver qué hay de malo en el titular. Ayuso defiende que haya un genocidio en Gaza.
#11 Suleiman
El problema és que esta tipa tiene una masa muy grande de acólitos que le.van a comprar el discurso...
XtrMnIO #14 XtrMnIO
La cerda quiere su minuto de gloria, que hace tiempo que los medios no le hacen caso.
tusitala #15 tusitala
Estos del mundo today... En esta no me pillan.
Ah, que es verdad que lo ha dicho.
Libelulo #6 Libelulo
No. No es posible ser más miserable y escoria que Ayuso. Es imposible. Y quienes les votan dan el mismo asco. Escoria.
