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Mark Rutte, respalda los ataques de EEUU e Israel contra Irán: “Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es degradar esa capacidad de Irán, y creo que eso es muy importante.” [ENG]

Mark Rutte, respalda los ataques de EEUU e Israel contra Irán: “Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es degradar esa capacidad de Irán, y creo que eso es muy importante.” [ENG]  

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó este jueves los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y afirmó que los aliados debatirán entre ellos cómo gestionar el cierre del estrecho de Ormuz. En declaraciones en Bruselas durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, Rutte señaló que los ataques estaban “degradando” las capacidades nucleares y de misiles balísticos de Irán, algo que describió como “muy importante” para la seguridad de Europa y Oriente Medio y “vital” para Israel.

| etiquetas: rutte , iran , otan , trump
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6 comentarios
5 0 0 K 63 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
este tío no gana para vaselina en la comisura de los labios de la boca de tanto mamársela a Naranjito!
2 K 47
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Habló de degradados la Tacones
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perrico #4 perrico
Lo que está haciendo Irán, vaciando los arsenales de EEUU es algo deseable para el resto del mundo.
Debemos agradecérselo al régimen iraní.
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josde #6 josde
Un vendido miserable que tenia que dejar la Otan es un cáncer que el este al mando
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ansiet #5 ansiet
LA - ME - CU - LOS
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menéame