publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
41
clics
Marjorie Taylor Greene califica a Trump como “sin clase” tras el salvaje ataque de Reiner (Eng)
La líder MAGA atacó a Trump tras sus palabras por la muerte del director de cine y actor Reiner
|
etiquetas
:
marjorie taylor greene
,
trump
,
sin clase
,
reiner
,
eeuu
,
maga
12
2
0
K
203
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pitercio
Que una choni te diga que tienes menos clase que ella, y que sea verdad, es para preocuparse.
7
K
102
#2
HeilHynkel
*
Pues ....
#1
Y que encima .. ¡tenga razón!
1
K
33
#3
mam23
#1
Trump es de esa clase de gente que no le preocupa tener clase.
0
K
7
#4
Kantinero
No falla da igual el país, los fachas siempre acaban sacándose los ojos entre ellos
0
K
15
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
