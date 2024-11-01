edición general
Marjorie Taylor Greene califica a Trump como “sin clase” tras el salvaje ataque de Reiner (Eng)

La líder MAGA atacó a Trump tras sus palabras por la muerte del director de cine y actor Reiner

| etiquetas: marjorie taylor greene , trump , sin clase , reiner , eeuu , maga
pitercio #1 pitercio
Que una choni te diga que tienes menos clase que ella, y que sea verdad, es para preocuparse.
7 K 102
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues ....

#1

Y que encima .. ¡tenga razón! xD xD  media
1 K 33
#3 mam23
#1 Trump es de esa clase de gente que no le preocupa tener clase.
0 K 7
Kantinero #4 Kantinero
No falla da igual el país, los fachas siempre acaban sacándose los ojos entre ellos
0 K 15

