Marinera murciana de ensaladilla y anchoa: así se prepara la imprescindible tapa de Murcia

Te explicamos paso a paso, de manera sencilla, la elaboración de la receta de marineras murcianas. Ingredientes, tiempo de elaboración

| etiquetas: murcia , receta
23 comentarios
Comentarios destacados:    
Kantinero #3 Kantinero
En Murcia, lo único imprescindible es pasar de largo
4 K 45
Doisneau #11 Doisneau
Hay murcia, hay meneo, murcianismo para combatir el madridcentrismo de meneame
1 K 32
#13 imaginateca
#11 Combatir el madridcentrismo con noticias sobre cómo poner una anchoa sobre una ensaladilla rusa.
El problema no es el madridcentrismo, me parece a mí.
1 K 13
#14 Leon_Bocanegra
#13 el problema es no leerse el envío y no ver que tb explican como hacer la ensaladilla.
1 K 19
#21 imaginateca
#14 No, el problema es que eso tampoco es relevante, a ver si nos entendemos.
1 K 13
Pyrefox #19 Pyrefox
#13 los que solo habéis comido “ensaladilla” de Albacete parriba os pensáis que es la misma, pero nada más lejos. Como en todo cada familia tiene lo suyo, pero si te lees la receta verás que no tienen lo mismo.
0 K 7
#22 imaginateca
#19 He comido marineras para aburrir en la costa Murciana. Un manjar. Pero es lo que es. De hecho, en Murcia hay platos mucho mejores, con más enjundia y más currados.
0 K 10
#23 kaos_subversivo
#22 desde luego. Mucho mejor esto que me salía en el anuncio del articulo

www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/receta-de-zar

Una autentica maravilla
0 K 11
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao
Mucha gente dice que en Murcia se hace una de las mejores ensaladilla del país y yo diría que sí. Esa es la base fundamental de una buena marinera.
1 K 29
Zarangollo #6 Zarangollo
Lavar las patatas y ponerlas a cocer en abundante agua fría.

Ahá
1 K 19
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
#6 En Murcia se hace asín de toda la vida.
0 K 10
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
Totalmente PRESCINDIBLE.
0 K 18
cosmonauta #20 cosmonauta *
#18 Probablemente lo serán, porque es mucho más barato. Y peligroso.
0 K 13
cosmonauta #17 cosmonauta
Ensaladilla rusa y anchoas caseras. ¿Que puede salir mal?
0 K 13
Metabarón #18 Metabarón
#17 Dirán que son caseras, y el jamón de pata negra con la pezuña pintada.
0 K 7
#1 imaginateca
Pan, ensaladilla y una anchoa en todo lo alto. Riquísima y sin necesidad de tutorial.
0 K 10
Catapulta #9 Catapulta
#1 A ver, llamar a esto receta... Es como el circulo de pan con chorizo o queso...
0 K 13
Fisionboy #7 Fisionboy
Variantes? Qué cojones son variantes?
0 K 10
Zarangollo #15 Zarangollo
#7 encurtíos en trocicos pequeñicos
1 K 16
#16 Kuruñes3.0
Tiene tan buena pinta como el resto del país.
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
meh ensaladilla rusa pero para comer de forma incomda
0 K 7

