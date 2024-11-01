·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6313
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4281
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3661
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
5377
clics
El Mundo (...del Bulo)
3672
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
608
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
437
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
296
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
331
Las ovejas han abrazado al lobo
304
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
144
clics
Marinera murciana de ensaladilla y anchoa: así se prepara la imprescindible tapa de Murcia
Te explicamos paso a paso, de manera sencilla, la elaboración de la receta de marineras murcianas. Ingredientes, tiempo de elaboración
|
etiquetas
:
murcia
,
receta
11
3
0
K
187
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
187
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Kantinero
En Murcia, lo único imprescindible es pasar de largo
4
K
45
#5
estemenda
#3
0
K
12
#11
Doisneau
Hay murcia, hay meneo, murcianismo para combatir el madridcentrismo de meneame
1
K
32
#13
imaginateca
#11
Combatir el madridcentrismo con noticias sobre cómo poner una anchoa sobre una ensaladilla rusa.
El problema no es el madridcentrismo, me parece a mí.
1
K
13
#14
Leon_Bocanegra
#13
el problema es no leerse el envío y no ver que tb explican como hacer la ensaladilla.
1
K
19
#21
imaginateca
#14
No, el problema es que eso tampoco es relevante, a ver si nos entendemos.
1
K
13
#19
Pyrefox
#13
los que solo habéis comido “ensaladilla” de Albacete parriba os pensáis que es la misma, pero nada más lejos. Como en todo cada familia tiene lo suyo, pero si te lees la receta verás que no tienen lo mismo.
0
K
7
#22
imaginateca
#19
He comido marineras para aburrir en la costa Murciana. Un manjar. Pero es lo que es. De hecho, en Murcia hay platos mucho mejores, con más enjundia y más currados.
0
K
10
#23
kaos_subversivo
#22
desde luego. Mucho mejor esto que me salía en el anuncio del articulo
www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/receta-de-zar
Una autentica maravilla
0
K
11
#8
Ratoncolorao
Mucha gente dice que en Murcia se hace una de las mejores ensaladilla del país y yo diría que sí. Esa es la base fundamental de una buena marinera.
1
K
29
#6
Zarangollo
Lavar las patatas y ponerlas a cocer en abundante agua fría.
Ahá
1
K
19
#12
EsUnaPreguntaRetórica
#6
En Murcia se hace asín de toda la vida.
0
K
10
#4
Charles_Dexter_Ward
Totalmente PRESCINDIBLE.
0
K
18
#20
cosmonauta
*
#18
Probablemente lo serán, porque es mucho más barato. Y peligroso.
0
K
13
#17
cosmonauta
Ensaladilla rusa y anchoas caseras. ¿Que puede salir mal?
0
K
13
#18
Metabarón
#17
Dirán que son caseras, y el jamón de pata negra con la pezuña pintada.
0
K
7
#1
imaginateca
Pan, ensaladilla y una anchoa en todo lo alto. Riquísima y sin necesidad de tutorial.
0
K
10
#9
Catapulta
#1
A ver, llamar a esto receta... Es como el circulo de pan con chorizo o queso...
0
K
13
#7
Fisionboy
Variantes? Qué cojones son variantes?
0
K
10
#10
Leon_Bocanegra
#7
www.hipercor.es/supermercado/0110118041400062-rioverde-picadillo-de-va
1
K
19
#15
Zarangollo
#7
encurtíos en trocicos pequeñicos
1
K
16
#16
Kuruñes3.0
Tiene tan buena pinta como el resto del país.
0
K
7
#2
CharlesBrowson
meh ensaladilla rusa pero para comer de forma incomda
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El problema no es el madridcentrismo, me parece a mí.
www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/receta-de-zar
Una autentica maravilla
Ahá