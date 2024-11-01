·
7
meneos
21
clics
Mariló Montero se deslengua contra la nueva fiscal general desde Telemadrid: "Radical y sectaria. Podría formar parte de la Flotilla"
Peramato tomará el relevo de García Ortiz, quien presentó su dimisión tras ser condenado por el Supremo sin conocer los motivos.
etiquetas
mariló montero
fiscal general
sectaria
flotilla
5
2
3
K
49
actualidad
12 comentarios
5
2
3
K
49
actualidad
#1
Pacman
Entradilla capciosa
Si se refiere a que no se conocen los motivos, dado que no se ha publicado la sentencia... podriamos aceptar pulpo. Pero la redacción indica, gramaticalmente, que el Supremo no conoce los motivos por los que ha condenado al delincuente, cuando es erroneo ya que los conoce.
Curso de etica periodistica, que falta haces.
2
K
17
#5
chavi
*
#1
La entradilla dice: "condenado por el Supremo sin conocer los motivos."
Y es rigurosamente cierto.
"Si se refiere a que no se conocen los motivos, dado que no se ha publicado la sentencia..."
Exactamente se refiere a que no se conocen los motivos. Si no se conocen, difícilmente los puede conocer él. No es ningún "pulpo".
"a redacción indica, gramaticalmente, que el Supremo no conoce los motivos por los que ha condenado al delincuente, cuando es erroneo…
» ver todo el comentario
3
K
26
#6
fingulod
#1
Yo entiendo que el que no conoce los motivos es el condenado; es el sujeto de la oración. Y es rigurosamente cierto.
0
K
7
#10
Huginn
Una persona que ha estudiado magisterio en Costa Rica criticando de esa manera a la nueva fiscal general
0
K
14
#11
Imag0
Entonces a tope con la nueva fiscal
0
K
14
#8
JackNorte
*
Algunas personas irian a disparar a los gazaties mientras recogen comida antes que ir en la flotilla.
0
K
12
#2
Arzak_
Están acostumbrados a justicia a la carta
0
K
11
#3
winstonsmithh
Suena a excusa de alguien que está siendo investigado por Hacienda
0
K
10
#4
Galton
Lagrimas de facha... la ración diaria...
0
K
8
#9
Metabarón
Estaban tardando en soltar bilis.
0
K
8
#12
Olepoint
A ver, que es Mariló Montero... tampoco se podía espera otra cosa....
0
K
7
#7
hakcer_dislexico
Telemadrid esta a un anormal mas de alcanzar una masa critica de fachocarcunda y generar un agujero negro...
0
K
6
