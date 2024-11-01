edición general
Maria Machado básicamente prometiendo que permitirá privatizar todo en Venezuela [ENG]

Machado comenta ante un grupo de ejecutivos corporativos estadounidenses en Miami, Florida, que está planeando un “programa de privatización masivo”, que ofrece “una oportunidad de 1,7 billones de dólares” para explotar el petróleo, el gas natural, la infraestructura, el oro y otros minerales de Venezuela.

Tachy #3 Tachy
Y Trump pensando "¿para qué vamos a pagar por lo que podemos obtener gratis?"
#5 Suleiman
Maduro malo, pero lo que viene peor...
#2 Barriales *
Jajaja. So lo quere entregar todo gratis a Zanahorio y aun así la quiere
Disfruta del nobel y fuera de Venezuela.
Assioengañaa.
#6 laruladelnorte
A ver querida,de eso nadie tenía la más mínima duda.
Se la ve contenta a la hija de puta,poco importan los muertos venezolanos.
#7 baronluigi
#6 Hay que comentar que este vídeo es de hace un mes, pero que en aquel entonces ya llevaba pidiendo un ataque norteamericano a Venezuela.

www.youtube.com/watch?v=ks9uDtd7Msc
#1 baronluigi
Traducción: "Y esto es asombroso, súper emocionante para mí: Abriremos Venezuela a la inversión extranjera .

Estoy hablando de una oportunidad de 1,7 billones de dólares , no solo en petróleo y gas , que es enorme, y ustedes saben que hay oportunidades, porque abriremos todo el sector —exploración y producción, transporte y refinación— a todas las empresas; sino también en minería , en oro , en infraestructura y en energía.

Actualmente, nuestra red eléctrica tiene un potencial

…   » ver todo el comentario
ewok #4 ewok
#1 Eso de las 2800 vírgenes fijo que les mola.
