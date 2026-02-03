edición general
Maria José Gómez, experta en protocolo, resuelve el problema de quién debe pagar en la primera cita: "el que invita"

Muchas personas consideran que la forma correcta de abordar este tipo de situaciones es pagando a medias. Sin embargo, esta creencia no se ajusta para nada al protocolo. Es el que invita el que debe pagar.

Gry #2 Gry
Si invitas pagas, si quedas para tomar algo, comer o lo que sea se paga a medias. :-P
#3 Tronchador.
#2 Si pagas invitas, es distinto.
Si quedas a tomar algo, puedes invitar si quieres, te puedes invitar la otra persona si se empeña o se puede pagar a medias si ninguno se pone generoso.
Gry #4 Gry
#3 También. ¿Pero si alguien te dice "Te invito a cenar" tú que entiendes?
#7 Tronchador.
#4 Que está tot pagat!
Pero solo si se dice así, si dices ¿Quedamos a cenar mañana? Estás invitando a esa persona a ir a cenar, no a pagarle la cena.
dle.rae.es/invitar
eltxoa #5 eltxoa
Ya podéis esperar a que os inviten ellas. Poneros cómodos y cómodas. Cómodas no que son un tipo de mueble :troll:
#8 Grahml
Cuando me gusta la compañía, incluso disfruto pagando, independientemente de quién haya invitado.
#6 coydanerko
Puedes aceptar que te inviten o puedes negarte. Yo estuve siendo invitado por madrileños hasta que me harté y empece a responder que no, que soy catalán y que eso de invitar es de mala educación, por lo que ni invito ni acepto invitaciones.

Toma ya protocolo.
#1 Sammy_Jankis *
Pensaba que era un artículo del Mundo Today.
El que invita debe pagar. Pues claro, nos ha jodío.
