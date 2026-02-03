·
Maria José Gómez, experta en protocolo, resuelve el problema de quién debe pagar en la primera cita: "el que invita"
Muchas personas consideran que la forma correcta de abordar este tipo de situaciones es pagando a medias. Sin embargo, esta creencia no se ajusta para nada al protocolo. Es el que invita el que debe pagar.
#2
Gry
Si invitas pagas, si quedas para tomar algo, comer o lo que sea se paga a medias.
1
K
28
#3
Tronchador.
#2
Si pagas invitas, es distinto.
Si quedas a tomar algo, puedes invitar si quieres, te puedes invitar la otra persona si se empeña o se puede pagar a medias si ninguno se pone generoso.
2
K
36
#4
Gry
#3
También. ¿Pero si alguien te dice "Te invito a cenar" tú que entiendes?
0
K
19
#7
Tronchador.
#4
Que está tot pagat!
Pero solo si se dice así, si dices ¿Quedamos a cenar mañana? Estás invitando a esa persona a ir a cenar, no a pagarle la cena.
dle.rae.es/invitar
1
K
27
#5
eltxoa
Ya podéis esperar a que os inviten ellas. Poneros cómodos y cómodas. Cómodas no que son un tipo de mueble
1
K
20
#8
Grahml
Cuando me gusta la compañía, incluso disfruto pagando, independientemente de quién haya invitado.
0
K
20
#6
coydanerko
Puedes aceptar que te inviten o puedes negarte. Yo estuve siendo invitado por madrileños hasta que me harté y empece a responder que no, que soy catalán y que eso de invitar es de mala educación, por lo que ni invito ni acepto invitaciones.
Toma ya protocolo.
0
K
7
#1
Sammy_Jankis
*
Pensaba que era un artículo del Mundo Today.
El que invita debe pagar. Pues claro, nos ha jodío.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
