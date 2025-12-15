María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su huida de Venezuela a Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su dramática salida de Venezuela. Fuentes con conocimiento directo de la situación confirmaron que médicos en Oslo han diagnosticado una lesión en la columna de la líder opositora, quien permanece en la capital noruega desde la madrugada del jueves. Según esas fuentes, la lesión se produjo durante su huida en una pequeña embarcación pesquera, en medio de un trayecto de cinco horas por el mar Caribe bajo fuertes vientos y oleaje elevado.