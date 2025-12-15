María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su huida de Venezuela a Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su dramática salida de Venezuela. Fuentes con conocimiento directo de la situación confirmaron que médicos en Oslo han diagnosticado una lesión en la columna de la líder opositora, quien permanece en la capital noruega desde la madrugada del jueves. Según esas fuentes, la lesión se produjo durante su huida en una pequeña embarcación pesquera, en medio de un trayecto de cinco horas por el mar Caribe bajo fuertes vientos y oleaje elevado.
Y el maldito TRUMP ni una neumatica del ejército le dejó. Perseguida por la nutrida flota y aviación venezolana, temiendo por su vida...
Una heroina !!!
Con nieve es como ir por tierra, pero con el hielo echan arena y gravilla para minimizar los resbalones.
Aunque se tropezara en Venezuela, en Oslo también es frecuente en estas fechas, al principio y al final de la epoca de nieve.
Aunque si hubiera salido por el aeropuerto, no le hubiera pasado nada.
Enrique Márquez, candidato progresista a la presidencia lleva 11 meses en prisión por pedir la publicación de las actas: youtu.be/YbcWPzrAgHs?si=YqXvpHcJJassMrKi
De hecho podria pasearse por donde quiera, no hay ninguna orden de busca contra ella ni está acusada de nada que yo sepa...
De hecho piensa volver ..
Volverá en un barco de pesca?
Si no hay cosas raras, en unos meses como nueva, aunque se va poder mover poco estos días.