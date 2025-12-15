edición general
María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su huida de Venezuela a Oslo

María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su huida de Venezuela a Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su dramática salida de Venezuela. Fuentes con conocimiento directo de la situación confirmaron que médicos en Oslo han diagnosticado una lesión en la columna de la líder opositora, quien permanece en la capital noruega desde la madrugada del jueves. Según esas fuentes, la lesión se produjo durante su huida en una pequeña embarcación pesquera, en medio de un trayecto de cinco horas por el mar Caribe bajo fuertes vientos y oleaje elevado.

#1 chavi
La heroica subida en la que avisó a EEUU que salía para que no le volaran el barco de pesca por los aires y que fué a toda pastilla en pleno temporal sorteando los barcos USA que acechan venezuela ?

Y el maldito TRUMP ni una neumatica del ejército le dejó. Perseguida por la nutrida flota y aviación venezolana, temiendo por su vida...

Una heroina !!!
Dragstat #5 Dragstat
#1 al fin y al cabo le robó el Nobel de la Paz. Menos mal que le dieron al menos el de la FIFA
#9 soberao *
#1 Ahora en Oslo es la época de las caídas porque están las temperaturas en torno a cero y lo que ayer era agua hoy es hielo y si no eres de allí es fácil pegar un resbalón fuerte. No es la primera vez que un turista acaba en traumatología por caerse justo al salir del aeropuerto.
Con nieve es como ir por tierra, pero con el hielo echan arena y gravilla para minimizar los resbalones.
Aunque se tropezara en Venezuela, en Oslo también es frecuente en estas fechas, al principio y al final de la epoca de nieve.
Supercinexin #4 Supercinexin
Que se mejore.

Aunque si hubiera salido por el aeropuerto, no le hubiera pasado nada.
javierchiclana #16 javierchiclana
#4 Claro, Maduro es un dictador muy bueno con la oposición.

Enrique Márquez, candidato progresista a la presidencia lleva 11 meses en prisión por pedir la publicación de las actas: youtu.be/YbcWPzrAgHs?si=YqXvpHcJJassMrKi
TooBased #6 TooBased
Culpa de Maduro
tul #8 tul
#6 otra victima del comunismo xD
Kmisetas #11 Kmisetas
Claro, porque en Venezuela la oposición sale por el aeropuerto con billete de ida, selfie en migración y café en la puerta de embarque. Detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y órdenes de captura documentadas por la ONU y la OEA, pero el problema fue no facturar maleta. Supercinexin descubriendo ahora cómo funciona una dictadura.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#11 Y como se va del país una rata nazi traidora tambien.
#13 chavi *
#11 Pues igual si...

De hecho podria pasearse por donde quiera, no hay ninguna orden de busca contra ella ni está acusada de nada que yo sepa...

De hecho piensa volver ..

Volverá en un barco de pesca?
OrialCon_Darkness #17 OrialCon_Darkness
#13 por sus gustos, creo que volverá cuando su amigo el zanahorio bombardee y arrase el país, tal como lo pidió ella misma
manbobi #7 manbobi *
O sea, se dio un golpe.
woody_alien #10 woody_alien
#7 de mar.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vamos, que se cayó de culo.

Si no hay cosas raras, en unos meses como nueva, aunque se va poder mover poco estos días.
Sr.No #14 Sr.No *
Qué vicio tienen todos estos personajillos, siempre levantando el brazo derecho. Seguro que practican frente al espejo.
verdor #2 verdor
:palm:
