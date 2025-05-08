Marcos Rodríguez, el español que fue criado por lobos en Sierra Morena: "una loba me rescató y me dio carne de la que estaban comiendo sus cachorros”

Existen vidas singulares, pero, la de Marcos Rodríguez (78 años) es una historia única de superación y fusión con la naturaleza. Fue criado por lobos hasta los 19 años. “Me quedé solo. No sabía pescar, no sabía cazar. Me comía lo que comían los animales. Un día estuve a punto de morirme por comer carne de un ciervo que ya estaba mal”, destaca. Todo cambió cuando Marcos, de 6 años entonces, descubrió una cueva con dos lobitos pequeños. “Me puse a jugar con ellos. Como yo vestía con pieles y olía igual que ellos, todos los días se asomaba"...