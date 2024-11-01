Marco Rubio asegura que hoy es uno de los días más importantes para la paz mundial en 50 años y Trump le corrige: “¿Solo cincuenta?”  

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señalaba este lunes desde la ciudad balneario de Sharm El Sheij, en Egipto, y ante la presencia del presidente Donald Trump, y de su homólogo egipcio Al Sisi, que, en su opinión, este día ha sido probablemente “uno de los días más importantes para la paz mundial en cincuenta años”. “Y no es una exageración”, añadía. Acto seguido, el propio presidente estadounidense lo interrumpía y preguntaba en voz alta: “¿Solo cincuenta?” “Tal vez cien”, aceptaba Rubio.