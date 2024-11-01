edición general
Marco Rubio asegura que hoy es uno de los días más importantes para la paz mundial en 50 años y Trump le corrige: “¿Solo cincuenta?”

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señalaba este lunes desde la ciudad balneario de Sharm El Sheij, en Egipto, y ante la presencia del presidente Donald Trump, y de su homólogo egipcio Al Sisi, que, en su opinión, este día ha sido probablemente “uno de los días más importantes para la paz mundial en cincuenta años”. “Y no es una exageración”, añadía. Acto seguido, el propio presidente estadounidense lo interrumpía y preguntaba en voz alta: “¿Solo cincuenta?” “Tal vez cien”, aceptaba Rubio.

pingON #1 pingON
cómo de pequeño tienes que ser para buscar siempre la aclamación.
4 K 72
Macnamara #4 Macnamara
siempre me acuerdo de esto  media
2 K 33
#6 Grahml *
#4 Pues a Marco Rubio le clavaron ahí.  media
0 K 20
Sandman #7 Sandman
#4 A mí me ha recordado al especial que hizo Jon Stewart tras lo de Kimmel, haciéndole la pelota hasta el absurdo xD  media
1 K 33
pip #8 pip
Perdón, señor presidente. Se trata del hecho más relevante de toda la historia de la humanidad, hasta que logre usted el siguiente.
1 K 23
#2 Suleiman
Me estoy descojonando... Menudo inútil e imbécil de presidente tienen, al nivel del país.
0 K 13
#9 DenisseJoel
A ver cuánto tardan aparecer nuestros "liberales" a defender a estos dos payasos.
0 K 10
#3 Ferroviman *
De los últimos cien años? El fin de la segunda guerra mundial debió ser menos importante que esto

No me meto en Vietnam, Corea, Irak!-irán, africa...
0 K 9
aupaatu #11 aupaatu
Suministra el armamento bloque las resoluciones de la ONU y tras dos años de colaboración con los genocidas y viendo que los socios empiezan a flojear vende un plan de paz que impide el reconocimiento de Palestina.
Todo un candidato de manual para un premio nobel.
0 K 8
#5 sliana
por dios, que alguien haga un comentario de pasillo asegurandose de que este hombre oye la palabra "emperador", que nos vamos a reir un rato
0 K 7

