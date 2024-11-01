edición general
Marco Rubio anuncia que se reunirá la próxima semana con Dinamarca para discutir sobre Groenlandia

Los periodistas le han preguntado al secretario de Estado de Trump si EEUU recurriría a una intervención militar en Groenlandia

17 comentarios
#5 vantablack
seguramente esto esté a un nivel que no logro entender, pero se me escapa qué tiene Dinamarca que negociar o discutir más allá de Groenlandia no se toca. Es como sentarse a negociar con un abusador y pedirle que no te pegue fuerte o no te robe tanto...
#7 diablos_maiq *
#5 tomar a Rubio como rehén para negociar con Trump :troll:
devilinside #13 devilinside
#7 El Naranjután podría decir que se lo quedasen (o pedir que le paguen por volver a quedárselo)
comadrejo #9 comadrejo
#5 Podrían negociar la evacuación/desalojo de efectivos y material yanki en Pituffik. :troll:
security_incident #14 security_incident
#5 Pues se debe a la disparidad de fuerzas. Es como cuando te levantas con una cabeza de caballo ensangrentada a los pies de tu cama, que puedes decir que no y que no hay nada más que discutir, pero igual la próxima cabeza no es de caballo.
#17 daniMate
#5 todo el mundo tiene un precio.
Y que Dinamarca sea una fabrica de droga no ayuda.
¿Has oído hablar del Cartel del Nørgœl? Yo tampoco pero da igual.
Cualquier excusa vale.
tul #1 tul
canarias ve calentando que sales! xD
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 La reacción de la derecha española: xD  media
makinavaja #4 makinavaja
#1 Esperemos que Trump no necesite plátanos o mojo picón!!!! :-D :-D
tul #6 tul
#4 ese petroleo y gas estadounidense sobre el que se han asentado no piensa lo mismo xD
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

U otra cosa (aunque parece que no está confirmado)

www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13155021/01/25/el-e
#15 archiputoamo
#4 o deuterio
makinavaja #2 makinavaja
Comienza el espectáculo!!!! :-D
#10 Pitchford
A ver quien acaba cobrando por los derechos de las bases militares y la minería: los groenlandeses (se forrarían), Dinamarca o EEUU..
orangutan #8 orangutan
A ver si no capturan a Rubio por terrorismo.
Herumel #12 Herumel
Venga a cobardes, ya sabéis que banderas van en cada lugar.  media
SuperPollo #16 SuperPollo
Dos no discuten si uno no quiere
