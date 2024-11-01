·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9403
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7626
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
3793
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
5957
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3410
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
745
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
378
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
417
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
402
Matt Gaetz, ex candidato de Trump a fiscal general, mantuvo relaciones sexuales con una menor mientras era miembro del Congreso (Eng)
430
El Instituto Nobel explica a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere "compartirlo" con Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
44
clics
Marco Rubio anuncia que se reunirá la próxima semana con Dinamarca para discutir sobre Groenlandia
Los periodistas le han preguntado al secretario de Estado de Trump si EEUU recurriría a una intervención militar en Groenlandia
|
etiquetas
:
marco rubio
,
groenlandia
13
2
0
K
154
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
154
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
vantablack
seguramente esto esté a un nivel que no logro entender, pero se me escapa qué tiene Dinamarca que negociar o discutir más allá de Groenlandia no se toca. Es como sentarse a negociar con un abusador y pedirle que no te pegue fuerte o no te robe tanto...
5
K
69
#7
diablos_maiq
*
#5
tomar a Rubio como rehén para negociar con Trump
3
K
29
#13
devilinside
#7
El Naranjután podría decir que se lo quedasen (o pedir que le paguen por volver a quedárselo)
0
K
12
#9
comadrejo
#5
Podrían negociar la evacuación/desalojo de efectivos y material yanki en Pituffik.
0
K
10
#14
security_incident
#5
Pues se debe a la disparidad de fuerzas. Es como cuando te levantas con una cabeza de caballo ensangrentada a los pies de tu cama, que puedes decir que no y que no hay nada más que discutir, pero igual la próxima cabeza no es de caballo.
0
K
16
#17
daniMate
#5
todo el mundo tiene un precio.
Y que Dinamarca sea una fabrica de droga no ayuda.
¿Has oído hablar del Cartel del Nørgœl? Yo tampoco pero da igual.
Cualquier excusa vale.
0
K
10
#1
tul
canarias ve calentando que sales!
3
K
43
#3
MiguelDeUnamano
#1
La reacción de la derecha española:
10
K
143
#4
makinavaja
#1
Esperemos que Trump no necesite plátanos o mojo picón!!!!
2
K
40
#6
tul
#4
ese petroleo y gas estadounidense sobre el que se han asentado no piensa lo mismo
0
K
13
#11
HeilHynkel
#4
U otra cosa (aunque parece que no está confirmado)
www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13155021/01/25/el-e
0
K
16
#15
archiputoamo
#4
o deuterio
0
K
9
#2
makinavaja
Comienza el espectáculo!!!!
1
K
24
#10
Pitchford
A ver quien acaba cobrando por los derechos de las bases militares y la minería: los groenlandeses (se forrarían), Dinamarca o EEUU..
0
K
17
#8
orangutan
A ver si no capturan a Rubio por terrorismo.
1
K
15
#12
Herumel
Venga a cobardes, ya sabéis que banderas van en cada lugar.
0
K
12
#16
SuperPollo
Dos no discuten si uno no quiere
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y que Dinamarca sea una fabrica de droga no ayuda.
¿Has oído hablar del Cartel del Nørgœl? Yo tampoco pero da igual.
Cualquier excusa vale.
U otra cosa (aunque parece que no está confirmado)
www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13155021/01/25/el-e