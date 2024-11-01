edición general
Marco Rubio adelanta que Estados Unidos votará en contra del impuesto global al carbono que la ONU quiere imponer

La medida establecería un cobro por cada tonelada métrica de dióxido de carbono que los barcos emitan por encima de determinados límites. El secretario de Estado explicó que esto afectaría la economía de los estadounidenses.

marco rubio , trump , eeuu , onu , cambio climático , contaminación
comentarios
#2 Grahml
Viendo lo visto con estos ignorantes negacionistas, la noticia sería que votara a favor.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es quiere convertir Florida en un archipiélago (más)
Gry #3 Gry *
A rascarla, los barcos tienen una vida útil de 30 años así que las navieras no se van a arriesgar a que cambie la veleta. Ya se están adaptando ahora:

www.meneame.net/story/gnl-metanol-dominan-pedidos-portacontenedores-pr
#5 concentrado
Se merecen que caiga sobre su país un ciclo de sequía-tornado-glaciación en todos sus estados. La pena es que el karma sólo existe en MNM.
ixo #4 ixo
Cada día más cerca del impuesto al sol. :roll:

El planeta al filo del apocalipsis ambiental y esta panda de hijos de puta la única preocupación que tienen es que el flujo de petrodólares no pare. :ffu:
