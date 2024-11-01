Marco Rubio adelanta que Estados Unidos votará en contra del impuesto global al carbono que la ONU quiere imponer

La medida establecería un cobro por cada tonelada métrica de dióxido de carbono que los barcos emitan por encima de determinados límites. El secretario de Estado explicó que esto afectaría la economía de los estadounidenses.
El planeta al filo del apocalipsis ambiental y esta panda de hijos de puta la única preocupación que tienen es que el flujo de petrodólares no pare.