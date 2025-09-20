El GNL y el metanol dominan los pedidos de portacontenedores con propulsión alternativa a nivel mundial

El uso de combustibles alternativos en el transporte marítimo de contenedores continúa ganando terreno. Según datos de BIMCO, a finales de agosto de 2025 había 534 portacontenedores en cartera de pedidos con capacidad para operar con combustibles alternativos, lo que equivale al 53% de los buques en construcción y al 77% de la capacidad en TEU. A esta cifra se suman otros 321 buques propulsados con fuelóleo y 155 adicionales preparados para futuras conversiones a combustibles alternativos.