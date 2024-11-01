Marchas multitudinarias en Teherán rechazan agresiones de EE.UU. e Israel

Miles de personas se congregaron este lunes 16 de marzo en la Plaza de la Revolución en Teherán, capital de Irán, para manifestar su rechazo a las agresiones de Estados Unidos e Israel, y expresar su apoyo al nuevo líder de la Revolución Islámica, Sayyed Mojtaba Jameneí. Los participantes portaron banderas iraníes y pancartas de condena a la ofensiva, mientras corearon consignas de respaldo a las fuerzas armadas y reafirmaron su apoyo al país frente a la escalada militar. Las movilizaciones transmitieron un «mensaje de firmeza interna».