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Marchas multitudinarias en Teherán rechazan agresiones de EE.UU. e Israel

Marchas multitudinarias en Teherán rechazan agresiones de EE.UU. e Israel

Miles de personas se congregaron este lunes 16 de marzo en la Plaza de la Revolución en Teherán, capital de Irán, para manifestar su rechazo a las agresiones de Estados Unidos e Israel, y expresar su apoyo al nuevo líder de la Revolución Islámica, Sayyed Mojtaba Jameneí. Los participantes portaron banderas iraníes y pancartas de condena a la ofensiva, mientras corearon consignas de respaldo a las fuerzas armadas y reafirmaron su apoyo al país frente a la escalada militar. Las movilizaciones transmitieron un «mensaje de firmeza interna».

| etiquetas: geopolítica , guerra , información , ataques , crímenes
12 2 0 K 222 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 222 actualidad
alehopio #1 alehopio
Los medios de desinformación masiva dicen que son marchas de protesta contra el régimen iraní...

www.bbc.com/news/articles/clygdwqw5dvo
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pitercio #3 pitercio *
Qué raro, les atacan, les masacran niños, les destrozan el país, les amenazan con todo lo gordo y no se ponen del lado del agresor.
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alehopio #4 alehopio
Líderes iraníes salen a marchar por el “Día de Jerusalén” pese a bombardeos en Teherán
www.excelsior.com.mx/internacional/lideres-iranies-salen-marchar-por-d

Miembros del gobierno iraní participaron en manifestaciones por el fin del Ramadán pese a advertencias de bombardeos.
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gale #2 gale
Trump ha dicho que no le importa que haya democracia en Irán. A Israel y USA no parecen importarles mucho los derechos de los iraníes. Y ayer Trump dijo que va a seguir bombardeando Irán "por diversión".
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menéame