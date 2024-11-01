edición general
El Secretario del Consejo de Seguridad de Irán asiste a la marcha del Día de Al-Quds en Teherán, haciendo caso omiso de la advertencia israelí (EN)

Una mujer murió después de que se escucharan múltiples explosiones alrededor de la marcha del Día de Al Quds en la capital iraní el viernes, donde miles de personas participaban en manifestaciones anuales celebradas en solidaridad con los palestinos, mientras los ataques estadounidenses e israelíes en todo el país continuaban por decimocuarto día.

Tkachenko #3 Tkachenko
“Estos ataques son por miedo, por desesperación. Quien es fuerte no bombardearía manifestaciones en absoluto. "Está claro que ha fracasado", dijo Larijani a la televisión estatal mientras marchaba hacia la manifestación anual en apoyo de la causa palestina.
Pues lo ha clavado
#7 Toponotomalasuerte
#2 yo uno de Netanyahu compareciendo con seis dedos en la mano derecha.
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
Pues yo le veo la mano de lo más natural del todo. :roll:

x.com/OunkaOnX/status/2032405048979021828?s=20  media
#10 Toponotomalasuerte
#9 por qué esa es la izquierda. :troll:
Kasterot #2 Kasterot
Vi un vídeo de Pezeskian paseando por Teherán tranquilamente. #1
sotillo #4 sotillo
Si Europa no condena a Israel España debería distanciarse y condenar a Israel, por salud democrática y por el bien de España, no podemos seguir callando genocidio tras genocidio
#8 charly-brown
He visto varios vídeos de esa manifestación. Sinceramente, gente que ni pestañea cuando caen bombas alrededor, que salen porque su líder espiritual los llama... Amigo, de verdad quieres conquistar ese país con tus tropas? Vas a necesitar bombas nucleares, porque lo de Japón me parece poco. Y encima tienen en su mano el grifo del petroleo en el mundo.
Sinceramente tras estos videos lo tengo claro. Si yo fuera Trump, declararía que se han conseguido todos los objetivos y me marcharía.
#11 carraxe
#8 Netannazi no lo va a permitir. Si ve que no gana, empieza con las nukes
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#8 no te quepa la menor duda de que Trump se acata cansando, declarando una victoria, real o ficticia, y desentendiéndose del asunto.
the_fuck_right #5 the_fuck_right
Nos dará mucho asco la teocracia iraní, pero hay que reconocer que tienen cojones :hug:
