El Secretario del Consejo de Seguridad de Irán asiste a la marcha del Día de Al-Quds en Teherán, haciendo caso omiso de la advertencia israelí (EN)

Una mujer murió después de que se escucharan múltiples explosiones alrededor de la marcha del Día de Al Quds en la capital iraní el viernes, donde miles de personas participaban en manifestaciones anuales celebradas en solidaridad con los palestinos, mientras los ataques estadounidenses e israelíes en todo el país continuaban por decimocuarto día.
| etiquetas: irán , queda , israel , sionismo
Pues lo ha clavado
Pues yo le veo la mano de lo más natural del todo.
x.com/OunkaOnX/status/2032405048979021828?s=20
x.com/Partisangirl/status/2032457420988195178?s=20
Sinceramente tras estos videos lo tengo claro. Si yo fuera Trump, declararía que se han conseguido todos los objetivos y me marcharía.
x.com/Lowkey0nline/status/2032454831911178596
maps.app.goo.gl/sPb83XRLcQdXr32Y8?g_st=ac