La marca Crucial deja de vender SSD y memoria RAM

La marca Crucial deja de vender SSD y memoria RAM

Micron renuncia al negocio de Crucial para centrarse en vender memoria y almacenamiento a los centros de datos de IA

jonolulu
El sistema capitalista siempre se ha caracterizado por la competición por recursos, y tanto las gráficas como la memoria y los discos cada vez tienen menos consideración de producto y más de recurso con la IA y la proliferación de centros de datos.

Los usuarios finales y las pymes van a sufrirlo
Tribuno
#4 Ya lo sufrimos, un módulo de memoria RAM DDR4 de 16 GB está por las 400 napos pasados.
ChatGPT
todos los huevos en la misma cesta...
chochis
#2 como sigan la estrategia de estocaje de nvidia...
