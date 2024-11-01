·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10414
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8679
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7795
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
4004
clics
La Guardia Civil pone un control en un carril bici y multa a tres ciclistas: «La bici se queda aquí»
4225
clics
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
más votadas
687
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
344
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
450
Navarra abre la vía para la recuperación masiva de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia
380
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
739
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
32
clics
La marca Crucial deja de vender SSD y memoria RAM
Micron renuncia al negocio de Crucial para centrarse en vender memoria y almacenamiento a los centros de datos de IA
|
etiquetas
:
ram
,
ssd
,
crucial
,
ia
3
0
4
K
-20
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
4
K
-20
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
UnoYDos
#0
Dupe:
meneame.net/story/micron-abandonara-negocio-consumo-crucial-febrero-20
1
K
25
#4
jonolulu
*
El sistema capitalista siempre se ha caracterizado por la competición por recursos, y tanto las gráficas como la memoria y los discos cada vez tienen menos consideración de producto y más de recurso con la IA y la proliferación de centros de datos.
Los usuarios finales y las pymes van a sufrirlo
0
K
12
#5
Tribuno
#4
Ya lo sufrimos, un módulo de memoria RAM DDR4 de 16 GB está por las 400 napos pasados.
0
K
7
#2
ChatGPT
todos los huevos en la misma cesta...
0
K
11
#3
chochis
#2
como sigan la estrategia de estocaje de nvidia...
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los usuarios finales y las pymes van a sufrirlo