Marc Anthony anuncia su octavo embarazo

Es importante remarcar que si la boda entre Marc y Nadia era la primera para ella pero la cuarta para él, el que viene en camino va a ser el segundo hijo para ella, pero el ¡octavo! para él. Recordemos que Anthony tuvo dos con Debbie Rosado; otros dos con su primera mujer, Dayanara Torres; los mellizos con su segunda mujer, Jennifer Lopez; Marquito con Nadia y ahora viene en camino el segundo. Sí, ocho hijos.