Marc Anthony anuncia su octavo embarazo

Es importante remarcar que si la boda entre Marc y Nadia era la primera para ella pero la cuarta para él, el que viene en camino va a ser el segundo hijo para ella, pero el ¡octavo! para él. Recordemos que Anthony tuvo dos con Debbie Rosado; otros dos con su primera mujer, Dayanara Torres; los mellizos con su segunda mujer, Jennifer Lopez; Marquito con Nadia y ahora viene en camino el segundo. Sí, ocho hijos.

elGude #2 elGude
Los tíos nos quedamos embarazados? Primera noticia.
7 K 86
celyo #3 celyo
#2 tendrá genes vascos.

Los vascos si quieren, se quedan hasta embarazados.
0 K 12
woody_alien #6 woody_alien
#2 Si no te lo esperas puede ser muy embarazoso.
0 K 12
sxentinel #8 sxentinel
#2 Pues este ya lleva ocho.
0 K 10
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Esta ya de 8 meses. :troll: :troll: :troll:  media
0 K 10
Dragstat #5 Dragstat
Porque es gente de dinero, pero de ocho hijos no tener más de dos con una misma mujer es cuando menos chocante.
0 K 20

