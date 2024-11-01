La maquinaria del odio, la ofensiva de la ultraderecha contra Podemos tras la regularización de medio millón de migrantes

La campaña contra Podemos no es solo una reacción visceral: es una estrategia organizada para frenar avances sociales y consolidar una agenda ultraderechista basada en el miedo. Las amenazas públicas, el señalamiento de espacios y el acoso físico son prácticas propias de movimientos extremistas que buscan silenciar al adversario. La pregunta ahora es si las instituciones actuarán para frenar esta escalada o permitirán que la campaña de odio continúe creciendo con impunidad. Cuando las amenazas no tienen consecuencias, se convierten en violencia