La maquinaria del odio, la ofensiva de la ultraderecha contra Podemos tras la regularización de medio millón de migrantes

La campaña contra Podemos no es solo una reacción visceral: es una estrategia organizada para frenar avances sociales y consolidar una agenda ultraderechista basada en el miedo. Las amenazas públicas, el señalamiento de espacios y el acoso físico son prácticas propias de movimientos extremistas que buscan silenciar al adversario. La pregunta ahora es si las instituciones actuarán para frenar esta escalada o permitirán que la campaña de odio continúe creciendo con impunidad. Cuando las amenazas no tienen consecuencias, se convierten en violencia

#3 PeloPene
La cheposfera justificando la derrota e irrelevancia de Podemos con victimismo, para variar.

Menudo panfleto
13 K 111
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ya se ha visto en Aragon...hasta creo que los de escaños en blanco han tenido mas apoyo
11 K 110
Kmisetas #1 Kmisetas *
Menuda panfletada de diariored como siempre. Podemos se hace campaña en contra solito, solo hay que darle un micrófono y audiencia a cualquiera de ellos.
15 K 110
#17 malarte
#1 Pues no estaría de más que, aparte de dejarnos claro que no te gusta el medio, añadieras también que consideras erróneo del contenido del artículo, en primer lugar para saber si realmente te lo has leído y segundo para que sepamos “con quien nos jugamos los cuartos”…
1 K 18
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
Es increíble la cantidad de extremocentristas cerebro-galaxia que entran corriendo a escribir el primer rebuzno que se les ocurre (o que han leído en Twitter, más bien) en cualquier meneo sobre el extinto Podemos y el irrelevantísimo Pablo Iglesias. :-)

Es una cosa bastante esperanzadora de vez. Tal vez el ciclo de Podemos esté agotado y el partido desaparezca en los próximos años, como ya lo hicieron antes el CDS, UPyD o C's. Sin embargo, el trauma generacional que ha causado a lo más…   » ver todo el comentario
3 K 54
carakola #4 carakola
Sin duda existe una descarada campaña contra Podemos desde hace años. Desde mi punto de vista, el PSOE decidió lanzar lo de la regularización justo antes de las elecciones para que Podemos se emocionase y se pusiera fanfarró con el tema y lo consiguieron. Ponerse a bromear con la teoría del reemplazo cuando la gente no puede tener hijos ni casa y los cambios culturales y de población se ven en el día a día no me ha parecido acertado.
2 K 40
#8 poxemita
#4 Sánchez les dió eso para que luego traguen con otras cosas, como la cesión de las competencias sobre inmigración a Cataluña.
0 K 10
carakola #13 carakola
#8 Pero eso es público y evidente, lo reconocen ambos partidos que yo sepa.
1 K 32
Barney_77 #14 Barney_77 *
#6 #4 Lo de bromear con el "reemplazo", decir que te sobran la mitad de los españoles como decían esos militares chocheando, el decirle a la cara a la gente que está protestando por problemas de seguridad que el problema son ellos que son unos putos fachas y demás cositas, se lo han hecho ellos. La prensa pone lo que le da público y ellos se lo ponen fácil. En resumen, son bastante gilipollas y se han metido ellos solos en la irrelevancia.
3 K 47
carakola #15 carakola *
#14 "La prensa pone lo que le da público" xD La prensa pone lo que le dicen los amos de la prensa que pongan, que parece que nos hemos caído del guindo del libre mercado.
3 K 44
Cehona #16 Cehona
#14 Contratan inmigrantes irregulares para el campo, no les ofrezco habitabilidad ni servicios, crece la inseguridad al crecer los guetos y la gente de ese pueblo con sueldos a la baja y muchos sin trabajo, votan a esos mismos terratenientes e hijos. El círculo se cierra como en El Ejido.
2 K 43
#11 Febrero_2026 *
Podemos acusa a todos los demás en vez de hacer autocrítica.

Los problemas que iba a tener Podemos los vimos todos a los pocos meses de sus primeras elecciones y al final solo se han quedado los ultras que negaban los hechos.
2 K 28
#6 beltraneja
Es cierto que hacen declaraciones demasiado radicales para lo que es la sociedad, tema feminismo por ejemplo, y gran parte de la sociedad sienta rechazo, peeero:

La prensa amplifica las declaraciones de Podemos más radicales y el resto se dejan en la irrelevancia.
Que la gente de más importancia a que digan "elles" a las políticas abiertamente contra el estado del bienestar que demuestran otros aunque no lo digan....
1 K 19
Jaime131 #5 Jaime131
La culpa siempre es de otros, ellos lo hacen todo perfecto.
0 K 10
Caresth #7 Caresth
Me temo que Podemos es ya tan irrelevante que si la regularización ha sido cosa de ellos la gente no se ha enterado. Se lo atribuyen a Pedro Sánchez.
0 K 10
carakola #19 carakola
#7 Si se ha enterado Musk y hasta lo ha comentado a sus miles de seguidores yo diría que sí que se ha enterado "la gente".
0 K 19
aupaatu #18 aupaatu
Es curioso que nadie hable del programa politico de Podemos y lo compare con el de Pox para comprobar quien es el que vende mas humo .
Porque vender generalidades de Patria, bandera,toros homofobia,machismo, odio ,y racismo parece que si es un plantaminto politico interesante, para esta cueva de meneantes patrióticos del reino de España
0 K 9
#12 Cincocuatrotres
Sin duda que ha habido campaña, pero curiosamente los dirigentes de Podemos deben de haber viajado por la galaxia porque están desconectados de la realidad, las declaraciones de la reemplazadora marrona es lo más abominable que hemos oído en mucho tiempo y eso que no han hablado de elles o de les aragoneses y estos dicen representar a la clase obrera y el del panfleto que no he leído dice que hay campaña de odio, leré leré, leré leré.
1 K 7
#9 DonBoton
En tono sarcástico, la dirigente afirmó que ojalá se sustituyera a “fachas y racistas” por gente trabajadora, independientemente de su origen.

Pero quién es el analfabeto este que no conoce ni el significado de las palabras ironía o sarcasmo? No piden ni el graduado escolar para escribir en este panfleto?
0 K 7

