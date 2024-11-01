La maquinaria del odio, la ofensiva de la ultraderecha contra Podemos tras la regularización de medio millón de migrantes

La campaña contra Podemos no es solo una reacción visceral: es una estrategia organizada para frenar avances sociales y consolidar una agenda ultraderechista basada en el miedo. Las amenazas públicas, el señalamiento de espacios y el acoso físico son prácticas propias de movimientos extremistas que buscan silenciar al adversario. La pregunta ahora es si las instituciones actuarán para frenar esta escalada o permitirán que la campaña de odio continúe creciendo con impunidad. Cuando las amenazas no tienen consecuencias, se convierten en violencia
| etiquetas: román cuesta , ultraderecha , regularización de migrantes
Menudo panfleto
Es una cosa bastante esperanzadora de vez. Tal vez el ciclo de Podemos esté agotado y el partido desaparezca en los próximos años, como ya lo hicieron antes el CDS, UPyD o C's. Sin embargo, el trauma generacional que ha causado a lo más… » ver todo el comentario
Los problemas que iba a tener Podemos los vimos todos a los pocos meses de sus primeras elecciones y al final solo se han quedado los ultras que negaban los hechos.
La prensa amplifica las declaraciones de Podemos más radicales y el resto se dejan en la irrelevancia.
Que la gente de más importancia a que digan "elles" a las políticas abiertamente contra el estado del bienestar que demuestran otros aunque no lo digan....
Porque vender generalidades de Patria, bandera,toros homofobia,machismo, odio ,y racismo parece que si es un plantaminto politico interesante, para esta cueva de meneantes patrióticos del reino de España
Pero quién es el analfabeto este que no conoce ni el significado de las palabras ironía o sarcasmo? No piden ni el graduado escolar para escribir en este panfleto?