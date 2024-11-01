El mapa de los sueldos medios en Europa 2026: ¿Qué puesto ocupa España?

Según los últimos datos, España tiene un salario medio bruto anual de 33.700 euros brutos al año. Puede parecer una cifra digna y mucho pensar “quien gana eso hoy en día” pero el problema de España en 2026 no es solo que Eslovenia nos haya adelantado sino que mientras un trabajador medio en Berlín paga unos 1.220 euros por un apartamento de una habitación, en Madrid el precio medio se ha disparado a 1.450 euros. Es decir, ganamos 20.000 euros menos que los alemanes, pero pagamos 230 euros más por el alquiler en nuestra capital.
| etiquetas: salario , medio , europa , españa , 2026. vivienda , spa
De todas formas resumo. Salario medio 33K por encima de Italia o Malta y por debajo de los de siempre más Eslovenia..
SMI 1.420€ al mes. Todo ello bruto
Lo que nos faltan son la moda y la mediana de cada país, que para mi son muy significativas
#3
#5 Si, de todos los comete el mismo error.
Con artículos como este ¿cómo te puedes fiar de la prensa?
...eso solo lo cobra Garamendi