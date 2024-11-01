El mapa de los sueldos medios en Europa 2026: ¿Qué puesto ocupa España?

Según los últimos datos, España tiene un salario medio bruto anual de 33.700 euros brutos al año. Puede parecer una cifra digna y mucho pensar “quien gana eso hoy en día” pero el problema de España en 2026 no es solo que Eslovenia nos haya adelantado sino que mientras un trabajador medio en Berlín paga unos 1.220 euros por un apartamento de una habitación, en Madrid el precio medio se ha disparado a 1.450 euros. Es decir, ganamos 20.000 euros menos que los alemanes, pero pagamos 230 euros más por el alquiler en nuestra capital.