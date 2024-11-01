Mapa de impactos de la autodeterminación de sexo registral. Lo que nunca pasaría pero no deja de pasar

El mapa elaborado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres documenta y sitúa geográficamente los casos conocidos en los que la aplicación de la llamada ley Trans ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde antes incluso de su aprobación, las organizaciones feministas advirtieron de las colisiones de una ley que permite la autodeterminación del sexo legal con las protecciones basadas...
- Han trascendido también casos de hombres que han usado las facilidades concedidas por la ley para, una vez modificado el sexo legal, reclamar la custodia de sus hijos.
- Permitir, como ya ha sucedido, que los varones se beneficien de forma ilegítima de determinadas pruebas físicas para presentarse a oposiciones, puestos reservados a las mujeres en listas electorales paritarias y otras medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres.
Las diferentes pruebas físicas para
No es que sea bulo, es que debería estar en la sección de humor.
vamos, hombre, un poco de respeto al personal
A mi me gusta bastante, porque con el acabose que anunciabais ..... no ha pasado. NADA . Y si quieres repasamos los puntos del mapa... aunque presiento que no querras porque te da la risa, es así ?
De todos modos, yo solo soy el que meneo Bro.
Los que estais tan exaltados con la veracidad del mapa, pues un grupo de particulares que ha reunido informacion y la ha colocado geograficamente. Sospecho que estamos ante el clasico caso de rigor de Schrodinger, en el que segun sea en envio de nuestra cuerda o no, exijimos una peer review o somos mas laxos. Un dia mas en k20landia.
Sobre Nosotras
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres se compone de feministas contrarias a eliminar la categoría sexo de la legislación y la estadística.
Pero sin mariconadas..eh?