Mapa de impactos de la autodeterminación de sexo registral. Lo que nunca pasaría pero no deja de pasar

El mapa elaborado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres documenta y sitúa geográficamente los casos conocidos en los que la aplicación de la llamada ley Trans ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde antes incluso de su aprobación, las organizaciones feministas advirtieron de las colisiones de una ley que permite la autodeterminación del sexo legal con las protecciones basadas...