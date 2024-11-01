edición general
5 meneos
63 clics

Mapa de impactos de la autodeterminación de sexo registral. Lo que nunca pasaría pero no deja de pasar

El mapa elaborado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres documenta y sitúa geográficamente los casos conocidos en los que la aplicación de la llamada ley Trans ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde antes incluso de su aprobación, las organizaciones feministas advirtieron de las colisiones de una ley que permite la autodeterminación del sexo legal con las protecciones basadas...

| etiquetas: alianza contra el borrado de las mujeres , acbm , autodeterminación sexo
4 1 2 K 39 politica
28 comentarios
4 1 2 K 39 politica
Comentarios destacados:    
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#5
De la web:

- Han trascendido también casos de hombres que han usado las facilidades concedidas por la ley para, una vez modificado el sexo legal, reclamar la custodia de sus hijos.

- Permitir, como ya ha sucedido, que los varones se beneficien de forma ilegítima de determinadas pruebas físicas para presentarse a oposiciones, puestos reservados a las mujeres en listas electorales paritarias y otras medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres.

- Las diferentes pruebas físicas para…   » ver todo el comentario
6 K 88
#10 Leon_Bocanegra
#9 todo ventajas lo de ser mujer. Voy corriendo al registro. Como Roma Gallardo.
0 K 12
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#10 Si asi lo decides nadie deberia impedirtelo.
3 K 53
#13 Leon_Bocanegra
#12 ya, pero es que me genera dudas, no sé si está bien borrar a las mujeres.
0 K 12
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#13 no eres una mujer pues
0 K 9
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#13 Pues parece que ya tienes algo en comun con las mujeres que estan detras de esta web.
0 K 20
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#1 no se podía saber
1 K 23
Rembrandt #20 Rembrandt
#1 un mapa de mierda que no dice nada.

No es que sea bulo, es que debería estar en la sección de humor.

vamos, hombre, un poco de respeto al personal
0 K 10
Pertinax #24 Pertinax *
#20 Intuyo que no te ha gustado el envío.
0 K 17
Rembrandt #25 Rembrandt
#24 a ver.... que cualquiera puede ver el mapa y las noticias que pone.....

A mi me gusta bastante, porque con el acabose que anunciabais ..... no ha pasado. NADA . Y si quieres repasamos los puntos del mapa... aunque presiento que no querras porque te da la risa, es así ? :-)
1 K 21
Pertinax #28 Pertinax *
#25 Ni tú ni yo no sabemos lo que ha pasado porque, al ser información confidencial, no hay datos al respecto. Recuerdo un par de sentencias en las que se revocó la solicitud por fraude de ley, poco más. Solo en Ceuta hay docenas de solicitudes de las que, insisto, no sabemos nada.

De todos modos, yo solo soy el que meneo Bro.
0 K 17
Doisneau #23 Doisneau *
La megaburbuja de ceuta se debe a un escandalo que hubo aqui, decenas de militares se cambiaron de sexo porque ello implicaba complementos salariales y barracones privados, buenas risas nos echamos por aqui :-D

Los que estais tan exaltados con la veracidad del mapa, pues un grupo de particulares que ha reunido informacion y la ha colocado geograficamente. Sospecho que estamos ante el clasico caso de rigor de Schrodinger, en el que segun sea en envio de nuestra cuerda o no, exijimos una peer review o somos mas laxos. Un dia mas en k20landia.
2 K 33
#2 Leon_Bocanegra
Eso del borrado de las mujeres ,que es? Como el gran reemplazo?
1 K 26
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 cuando cualquiera puede ser mujer y tener los privilegios legales que tienen.
3 K 42
#5 Leon_Bocanegra
#4 ah que hay privilegios? Voy corriendo a hacerme mujer. Como Roma Gallardo.
0 K 12
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#5 uhmm la ley no es igual para hombres y mujeres... no es ningún secreto.
0 K 9
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2
Sobre Nosotras
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres se compone de feministas contrarias a eliminar la categoría sexo de la legislación y la estadística.
2 K 43
Gry #22 Gry
#6 Eh! Eso sí que tiene sentido. Igual que no apuntamos la raza de nadie en documentos oficiales tampoco se debería apuntar el sexo. :-D
0 K 18
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo *
#22 Es que en una sociedad que se dice igualitaria no se que relevancia tiene el sexo en los documentos oficiales.
0 K 20
Gry #21 Gry
#2 En todo caso sería "borrado de hombres", que pasan a ser mujeres.
0 K 18
Estoeslaostia #27 Estoeslaostia
#2 eso es. Van a retirar a las mujeres del mundo. Solo hombres.
Pero sin mariconadas..eh?
0 K 7
JohnSmith_ #7 JohnSmith_
No se podia saber xD
1 K 21
Delay #14 Delay
Para algunos puede ser una oportunidad de oro, conseguirán estar más cerca que nunca de una mujer :troll:
0 K 20
#15 PeloPene
Hay que darle les gracies a le Irene
1 K 14
Ovlak #8 Ovlak
El mapa: Roma Gallardo dice que se ha cambiado de sexo
0 K 11
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Censúrese
0 K 9
#11 Nastar
Pero entonces hay privilegios o no por ser mujer?
0 K 7

menéame