Manuela Bergerot da un irónico revés al desprecio de Miguel Ángel Rodríguez: "Falta el tío Fétido"

Miguel Ángel Rodríguez ha compartido una imagen de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, junto a dos diputadas de la formación de izquierdas, a lo que ha agregado: “Hoy la familia Adams ha pedido mi dimisión… Para quien no sepa, estas son las genios líderes de Más Madrid”, ha sentenciado a través de X -antigua Twitter-. A modo de réplica, ha contestado la propia portavoz de la formación, quien no ha dejado pasar la oportunidad de dar un revés en clave irónica: “Ponte en la foto, que nos falta el tío Fétido”