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Manuela Bergerot da un irónico revés al desprecio de Miguel Ángel Rodríguez: "Falta el tío Fétido"

Manuela Bergerot da un irónico revés al desprecio de Miguel Ángel Rodríguez: "Falta el tío Fétido"

Miguel Ángel Rodríguez ha compartido una imagen de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, junto a dos diputadas de la formación de izquierdas, a lo que ha agregado: “Hoy la familia Adams ha pedido mi dimisión… Para quien no sepa, estas son las genios líderes de Más Madrid”, ha sentenciado a través de X -antigua Twitter-. A modo de réplica, ha contestado la propia portavoz de la formación, quien no ha dejado pasar la oportunidad de dar un revés en clave irónica: “Ponte en la foto, que nos falta el tío Fétido”

| etiquetas: bergerot , miguel ángel rodríguez , fétido , familia adams
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2 comentarios
10 2 0 K 165 actualidad
loborojo #1 loborojo
Tiene que oler a borracho viejo, como un cenicero de club lleno de whisky
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Shuquel #2 Shuquel *
Da igual, al final, mayoría absoluta para Ayuso
1 K 24

menéame