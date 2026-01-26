Manuel Lozano Leyva, físico: “Lo que quiere hacer Trump con la energía nuclear es un delirio. Le está dando millones a unos niñatos”

Creo que hay que transformar ligeramente la democracia y las constituciones para formar a las clases políticas y evitar consecuencias como las que estamos viendo. Desde la parte científica y tecnológica, tenemos que ponernos de nuevo a la vanguardia, como hemos hecho siempre en Europa. Trump está manipulando la tecnología y poniéndola en manos de gentuza. Está haciendo cosas terribles y alterando toda la legalidad. Hay que fundir los dos las partes [política y ciencia] para dotar a la democracia de un sentido totalmente distinto.
O de cualquier cosa medianamente "moderna".
El problema no es que Trump sepa o no de energía nuclear. Me apuesto a que la mayoría de los mandamases solo la conocen de oídas, pero tienen grupos de asesores que más o menos saben del tema.
El problema es que este señor se inventa cosas y se las cree, como cuando dijo que en China no hay energía eólica.
Europa contempla diseños compartidos por todos los paises, tipo Arianespace (Ya que Airbus si funciona).. algo me dice que va a estar engordado hasta el infinito haciéndolo inconstruible salvo los primeros modelos a costa del presupuesto europeo
Transformar las constituciones para que garanticen la democracia, en lugar de prohibirla, diría yo.