Manuel Lozano Leyva, físico: “Lo que quiere hacer Trump con la energía nuclear es un delirio. Le está dando millones a unos niñatos”

Creo que hay que transformar ligeramente la democracia y las constituciones para formar a las clases políticas y evitar consecuencias como las que estamos viendo. Desde la parte científica y tecnológica, tenemos que ponernos de nuevo a la vanguardia, como hemos hecho siempre en Europa. Trump está manipulando la tecnología y poniéndola en manos de gentuza. Está haciendo cosas terribles y alterando toda la legalidad. Hay que fundir los dos las partes [política y ciencia] para dotar a la democracia de un sentido totalmente distinto.

#1 vGeeSiz
A mi este señor dijo en clase que los paneles solares son chatarra para el campo
#2 Luiskelele *
Al final del día es un señor de casi 80 años que se ha dedicado la mayor parte del tiempo a comprar y vender edificios. Lo raro sería uqe supiese algo de tecnología.

O de cualquier cosa medianamente "moderna".
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

El problema no es que Trump sepa o no de energía nuclear. Me apuesto a que la mayoría de los mandamases solo la conocen de oídas, pero tienen grupos de asesores que más o menos saben del tema.

El problema es que este señor se inventa cosas y se las cree, como cuando dijo que en China no hay energía eólica.
javierchiclana #3 javierchiclana
placeres #4 placeres *
... El articulo no lo explica.. La propuesta de Trump son los minireactores nucleares montados por las corporaciones, algo de lo que se venía hablando desde hace bastante años-al menos una década,

Europa contempla diseños compartidos por todos los paises, tipo Arianespace (Ya que Airbus si funciona).. algo me dice que va a estar engordado hasta el infinito haciéndolo inconstruible salvo los primeros modelos a costa del presupuesto europeo
#6 tierramar *
Es una locura suicida: los minireactore producen residuos nucleares, y contaminación radioactiva, que duran miles de años. Politicos como Trump: ignorantes cientificos pero con mucho poder son un gran peligro para la humanidad; Trump no se puede imaginar ni de lejos el poder destructivo que genera la energía nuclear. Si no han visto el siguiente documental, no se lo pierdan, "no saber es como no ver": www.youtube.com/watch?v=TnM051VSgBU
CircumscripcioUnica #7 CircumscripcioUnica *
"transformar ligeramente la democracia y las constituciones"

Transformar las constituciones para que garanticen la democracia, en lugar de prohibirla, diría yo.
cocolisto #8 cocolisto
"Aboga por la vuelta de la ‘mili’ obligatoria...". Nosajodio, con 77 años.¡Que vaya el de voluntario!.
