edición general
153 meneos
1303 clics
Manu Sánchez señala en 'Lo de Évole' la censura en la televisión nacional: "Me daban listas de a quién no podía nombrar"

Manu Sánchez señala en 'Lo de Évole' la censura en la televisión nacional: "Me daban listas de a quién no podía nombrar"

Reveló que, en sus intentos por saltar a la red nacional, se topó con muros de censura infranqueables. "Me han sentado antes y me han dicho que cogiera papel y lápiz: de Juan Carlos I di lo que quieras, de Felipe VI ni nombrarlo; de Rajoy lo que quieras, de Soraya ni una palabra", confesó, confirmando que las listas negras que sospechaba eran una realidad asfixiante.

| etiquetas: manu sanchez , evole , television , listas , no nombrar
66 87 1 K 421 actualidad
24 comentarios
66 87 1 K 421 actualidad
Comentarios destacados:        
Chinchorro #2 Chinchorro
Manu Sanchez patrimonio andaluz.
5 K 41
Alegremensajero #18 Alegremensajero
#12 A ver, que es un calco de Antonio Reguera expresándose en los monólogos (él siempre lo ha reconocido y que le admira bastante por eso lo hace), pero no sabía que había plagiado a nadie, por eso pregunté.
2 K 28
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#18 Yo tampoco se hasta que punto se puede considerar plagio el tomar unos lugares comunes y adaptarlos a tu propio estilo.

Porque a ver, hacer un monólogo sobre "las madres siempre dicen esto" o "los símbolos raros de los cuartos de baño", pues tampoco es que sea lo más original del mundo.
3 K 43
maxmalkav #24 maxmalkav
#18 es el Reguera descafeinado y apto para todos los públicos, Manu supo convertir el estilo en un producto vendible. A Antonio nunca le interesó tener más exposición de la que tuvo y nunca ablandó el estilo ni el contenido, "alta dimensión, always".
2 K 24
Dene #1 Dene
Buena entrevista.. no conocía a este tipo; me pareció una buena persona.
1 K 21
xaggy #3 xaggy
#1 Postureo andaluz.
Creo que los otros cómicos a los que robaba los monólogos, no le tienen en muy alta estima.
14 K 45
A.more #4 A.more
#3 lee más.
3 K -2
A.more #5 A.more
#3 mejor, lee algo.
4 K 1
xaggy #6 xaggy
#5 Sabrás tú lo que leo o dejo de leer.
¿Te molesta que no me caiga bien este personaje y que no opine como tú?
2 K 10
#7 vGeeSiz
#5 xD

No entiendo que coj**** tiene que ver leer con la opinión de #3
1 K 23
Falk #8 Falk *
#3 a quien dices que robaba monólogos?

Nada ya he buscado. :popcorn:
0 K 7
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#8 #9 En este vídeo se ve: www.youtube.com/watch?v=tmouwYQz4PA

Pero vamos, que a ver, que cuando estaba empezando se "inspiró" en monólogos de otros, pues puede ser.
Que lleve haciéndolo a estas alturas, pues mas discutible.
1 K 25
volandero #22 volandero
#3 #12 #21

Lo explico porque me parece que hay un poco de confusión con esto.

No es que Manu Sánchez "robara" chistes, es que en 2005 en Canal Sur el sistema era así: el programa (de Tomás Summers) ponía los guiones y los chavales ponían la cara.

Muchos de esos textos eran "material de catálogo" de productoras que circulaba por varias cadenas o que escribían los mismos guionistas que trabajaban para El Club de la Comedia. Legalmente no había lío porque los derechos eran…   » ver todo el comentario
9 K 81
angelitoMagno #23 angelitoMagno
#22 Vamos, que la acusación de plagio no tiene demasiada base. Entiendo que por eso nunca le han denunciado, claro.

Gracias por la información.
1 K 23
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#3 ¿A qué otros cómicos les robaba los monólogos?
5 K 45
#14 dobladordeesquinas
#3 Esto proviene de un tuit de otro humorista con el que no se llevaba bien. De ahí lanzar estas acusaciones para desprestigiar a una persona me parecen simplemente de la clásica mala baba difamatoria tan popular entre determinados grupos de redes sociales.
Manu Sánchez lleva trabajando y aportando guiones propias desde hace muchos años y no hace falta más que verle para darse cuenta de su genialidad y dignidad.
3 K 22
#17 xaxipiruli
#3 Puede gustarte más o menos Manu Sánchez, pero aquí el tema es otro: que en la tele nacional hubiera vetos explícitos sobre a quién nombrar. Lo de plagio es una acusación seria: mejor con datos/enlaces; ¿cuántos humoristas crees que tienen a Manu Sánchez como referente y cuántos crees que le odian, según tú, porque “robaba monólogos” por un vídeo de YouTube de hace 20 años y sin más contexto? Has hecho un ataque personal gratuito a una persona honrada que defiende a su pueblo, así que para hablar mal de él, lávate la boca.
0 K 7
#10 eipoc
#1 yo lo que siempre le he escuchado me ha parecido un tipo con mucho criterio e inteligente que dice verdades como puños. Tampoco le escuché mucho, quizás tres o cuatro ocasiones, pero me gustó.
0 K 10
Esfingo #13 Esfingo
Este era más de autocensurarse porque el humor iba de abajo arriba según el.
1 K 20
angelitoMagno #20 angelitoMagno
Francisco Ibañez también se "inspiró" en André Franquin durante sus inicios. Cuando se está empezando es habitual imitar a otros, hasta que encuentras tu estilo. No creo que eso invalide tu carrera posterior.
0 K 17
Autarca #16 Autarca *
Y el que crea que esto no ocurre en otras televisiones o en medios privados, que crea otra vez

No tenemos medios de información, tenemos creadores de opinión
0 K 10
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
un grande el manu
0 K 8
#15 fpove
Aun recuerdo cuando empezo en la escuela de ingenieros de sevilla telecomunicaciones, y entro pensando que era otra cosa jajaja.
0 K 7

menéame