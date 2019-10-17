Manu Sánchez señala en 'Lo de Évole' la censura en la televisión nacional: "Me daban listas de a quién no podía nombrar"

Reveló que, en sus intentos por saltar a la red nacional, se topó con muros de censura infranqueables. "Me han sentado antes y me han dicho que cogiera papel y lápiz: de Juan Carlos I di lo que quieras, de Felipe VI ni nombrarlo; de Rajoy lo que quieras, de Soraya ni una palabra", confesó, confirmando que las listas negras que sospechaba eran una realidad asfixiante.