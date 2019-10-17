Manu Sánchez señala en 'Lo de Évole' la censura en la televisión nacional: "Me daban listas de a quién no podía nombrar"

Reveló que, en sus intentos por saltar a la red nacional, se topó con muros de censura infranqueables. "Me han sentado antes y me han dicho que cogiera papel y lápiz: de Juan Carlos I di lo que quieras, de Felipe VI ni nombrarlo; de Rajoy lo que quieras, de Soraya ni una palabra", confesó, confirmando que las listas negras que sospechaba eran una realidad asfixiante.
| etiquetas: manu sanchez , evole , television , listas , no nombrar
Porque a ver, hacer un monólogo sobre "las madres siempre dicen esto" o "los símbolos raros de los cuartos de baño", pues tampoco es que sea lo más original del mundo.
Creo que los otros cómicos a los que robaba los monólogos, no le tienen en muy alta estima.
¿Te molesta que no me caiga bien este personaje y que no opine como tú?
No entiendo que coj**** tiene que ver leer con la opinión de #3
Nada ya he buscado.
Pero vamos, que a ver, que cuando estaba empezando se "inspiró" en monólogos de otros, pues puede ser.
Que lleve haciéndolo a estas alturas, pues mas discutible.
Lo explico porque me parece que hay un poco de confusión con esto.
No es que Manu Sánchez "robara" chistes, es que en 2005 en Canal Sur el sistema era así: el programa (de Tomás Summers) ponía los guiones y los chavales ponían la cara.
Muchos de esos textos eran "material de catálogo" de productoras que circulaba por varias cadenas o que escribían los mismos guionistas que trabajaban para El Club de la Comedia. Legalmente no había lío porque los derechos eran… » ver todo el comentario
Gracias por la información.
Manu Sánchez lleva trabajando y aportando guiones propias desde hace muchos años y no hace falta más que verle para darse cuenta de su genialidad y dignidad.
www.elespanol.com/corazon/bluper/20180829/manu-sanchez-mierda-bodegas-
cutrevision.blogspot.com/2009/09/manu-sanchez-el-periodista-no-el-otro
www.merca2.es/2019/10/17/canal-sur-marilo-200965/
www.bmwmotos.com/foro/threads/manu-sanchez-plagiador.416453/… » ver todo el comentario
No tenemos medios de información, tenemos creadores de opinión