Manifestantes contra el ICE acusados de pertenecer a Antifa, declarados culpables de apoyo al terrorismo en Texas (Eng)

Manifestantes contra el ICE acusados de pertenecer a Antifa, declarados culpables de apoyo al terrorismo en Texas (Eng)

El caso se consideró una prueba de fuego para la Primera Enmienda y para determinar si EE. UU. podía recurrir a una amplia ley antiterrorista para procesar a manifestantes de izquierdas

| etiquetas: antifascistas , ice , protestas , terrorismo , texas , trump , culpables
16 2 0 K 186 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
El país de la libertad lo llamaban {0x1f525}
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
Mínimo 20 años , máximo cadena perpetua.
Encerrados de por vida por contradecir una política autoritaria del gobierno.

La administración Trump busca destruir EE.UU. Están encarcelando manifestantes de por vida en base a un concepto abstracto como 'Antifa' y por lo que se ve pronto empezarán a encerrar periodistas.
Herrerii #2 Herrerii
Esto es lo que defiende VOX, que dios nos coja confesados.
Herrerii #4 Herrerii
¿Esto quiere decir que en EEUU ser fascista es lo que quiere la justicia? Y ser antifascista es ilegal.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
¿llevaban marionetas como en Madrid?
Meneanauta #3 Meneanauta *
La deriva que está tomando USA empieza a dar miedo.
Espero que esta represión desmedida se quede allí y no la importemos.
joffer #8 joffer
La felicidad
pedrario #7 pedrario *

>One of the protesters was standing in the woods with an AR-15 and hit him in the shoulder
>The demonstrators brought a cache of weapons, including rifles and bulletproof vests, to Prairieland, but left all but one in a van they used to carpool there.
#9 harverto
#7 Se ve que la Segunda Enmienda es sólo para trumpistas
pedrario #10 pedrario
#9 Creo que no hay ninguna enmienda que permita disparar a agentes federales haciendo su trabajo.

Creo.
