Maniatado con bridas y amenazado de muerte para que se marche de su propia casa

Según su denuncia, un grupo de entre diez y doce personas, armados con cuchillos, punzones y un arma de fuego, entraron por la fuerza en su vivienda de Manises, acompañados a su vez por un cerrajero.

MIrahigos #3 MIrahigos *
“La víctima residía en la vivienda, propiedad de un familiar, desde hacía dos décadas y días antes a la comisión de los hechos el dueño la había vendido a dos personas.”

No era su vivienda.

A saber, igual les pidió pasta por irse y no valoró el peligro.
Andreham #4 Andreham *
#3 Vivía en la residencia, era su casa, por tanto, era su vivienda.

Ya basta de justificar que la "propiedad privada" está por encima de las vidas humanas.

Vaya mierda de primeros comentarios, tened cuidado con lo que justificáis.
#6 colemur
#3 El peligro es que a esos delincuentes los meten en la cárcel.En España se están instalando mafias que actúan fuera de la ley, pero en este caso no han salido impunes.
Espero que todos acaben en su sitio: la cárcel.

Sobre las películas que te imaginas, te digo eso, que son películas y salvo que seas adivino, falsas.
MIrahigos #10 MIrahigos
#6 ¿Pero de qué hablas?

Me he limitado a citar la noticia. ¿Qué mafias ni que historias? La noticia dice que la casa pertenecía a un familiar y que los agresores son los propietarios actuales.
Las “películas” de mafias te las has montado tú.
Kantinero #2 Kantinero
Es lo que tiene ir pregonando a los cuatro vientos que no hay quién saque de casa a un ocupa, acojonas al personal y si a ese personal le faltan unos minutos de micro-ondas llegamos a estas barbaridades.
Que un instalador de empresa de seguridad presencie los hechos sin intervenir en su defensa también es de justicia poética, a ver si se hace público el nombre de la empresa, ya que tanto se han beneficiado de las campañas del miedo de los masmierdasmedios,
#9 colemur
#2 No, la culpa no la tiene quien pregona nada a los cuatro vientos.
La culpa de que unos señores sean unos mafiosos, la tienen esos señores.
No defiendas a la mafia, que te hace quedar muy mal.
Connect #7 Connect *
#0 Se trata del operario de una empresa para instalar un sistema de seguridad en la casa al que contrataron mientras la víctima se encontraba atada con bridas. Este trabajador vio lo que estaba ocurriendo, pero no alertó a los agentes de la autoridad en ningún momento.

Nos ha jodido! Soy yo el operario y veo a 10 tíos pegando a un tipo atado con bridas, y si me piden que baile el pino tocándome la nariz, puede que hasta me toque también una oreja xD

¿Cómo esperan que ese hombre avisase a nadie si saben donde trabaja y todo?
#1 Kuruñes3.0
Si la ve dio el legítimo propietario no era suya.
Y si la ve dio siendo familiares los dos sabrán por que.
Aparte que como primera medida parece un tanto extremo.
Mi olfato de gallego de gallego advierte de un "Algo faría..."
#5 molybdate
#1 Lo que seguro que algo harían son los que entraron con cuchillos, punzones y un arma de fuego y lo maniataron y amenazaron de muerte. Algo ilegal por cierto.
#8 colemur
#1 ¿ Estás defendiendo a unos mafiosos ?
Menudo país el que pintas.
Si se acaba el estado de derecho, no te cuento como estaremos todos. Los únicos que no perderán nada son los que ahora no tienen nada que perder.
