Mango sufre un ciberataque con acceso a datos de contacto de clientes

Afirman que en ningún caso se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI, pasaporte, credenciales de acceso ni contraseñas de clientes.

javibaz #1 javibaz
Se los han mangado
#4 MPR
#1 O mango-neado
pepel #3 pepel
Pero este acceso no autorizado ya hace más de una semana que sucedió, y creo recordar que los hackers si hablaron de algún dato confidencial (tfnos, direcciones, etc...)
Sandman #5 Sandman
#3 Y reconocido por MANGO (Me enviaron el mail esta semana y no recuerdo haber comprado nunca ahí, pero quién sabe):  media
#6 EISev *
#5 yo tampoco he comprado nunca nada online en Mango, pero sí me di de alta en algún momento hace años, vete a saber por qué

Si usas Gmail y recibes el boletín puedes buscar bienvenido a|enhorabuena| newsletter +mango y ver si el más antiguo te da una pista
sat #2 sat
Pa mango, el mío.
