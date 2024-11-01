Mando (militar) de los Estados Unidos en Europa

El Comando Europeo de los Estados Unidos (USEUCOM) es uno de los 11 Comandos Combatientes Unificados del ejército de los Estados Unidos y su principal responsabilidad es proporcionar comando y control de las fuerzas militares de los Estados Unidos en Europa para proteger y defender a los Estados Unidos y sus aliados y socios de la OTAN a través de la disuasión, el mantenimiento de la paz y las operaciones militares. Ejército de EE. UU. en Europa y África:Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África.Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y Áfric