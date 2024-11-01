edición general
5 meneos
36 clics

Mando (militar) de los Estados Unidos en Europa

El Comando Europeo de los Estados Unidos (USEUCOM) es uno de los 11 Comandos Combatientes Unificados del ejército de los Estados Unidos y su principal responsabilidad es proporcionar comando y control de las fuerzas militares de los Estados Unidos en Europa para proteger y defender a los Estados Unidos y sus aliados y socios de la OTAN a través de la disuasión, el mantenimiento de la paz y las operaciones militares. Ejército de EE. UU. en Europa y África:Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África.Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y Áfric

| etiquetas: ejército de ee. uu. en europa y áfrica , useucom
4 1 2 K 37 actualidad
9 comentarios
4 1 2 K 37 actualidad
#1 Horkid
Abran bien los ojos y vean por quién estamos invadidos: Fuerzas o cuerpos del Ejército de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Europa y África
Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. en Europa
Fuerzas Espaciales de EE. UU. en Europa y África
6 K 97
Findeton #3 Findeton
#1 Abre tú los ojos, las bases de Morón y Rota están por mutuo acuerdo con España y se renuevan por acuerdo mutuo anualmente. De hecho la fecha este año es el 22 de mayo de 2026. Si no se renueva, pues los americanos tendrían que irse.
3 K 30
pitercio #5 pitercio
#3 si, se irán, a Irán. Pero van y vuelven.
0 K 18
makinavaja #7 makinavaja
#3 Pues igual sería hora de no renovarlo... Es absurdo tener bases militares de quien te está amenazando, insultando, despreciando y poniendo aranceles en cuanto se cabrea...
1 K 24
Findeton #9 Findeton
#7 No sé, díselo a Sánchez.
0 K 10
Veelicus #4 Veelicus
#1 Toda la vida nos han hablado de la ocupacion sovietica en el este de Europa pero nunca de la ocupacion estadounidense en el oeste
5 K 74
#8 guillersk
#1 haber ganado la guerra
0 K 10
Kamillerix #2 Kamillerix
Spam! :troll:
0 K 11
taSanás #6 taSanás
mira, para nombrar a estos tíos, EEUU no subasta los puestos, no como los embajadores....
está clara cual es la herramienta de negociación con otros países..
0 K 8

menéame