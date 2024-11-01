edición general
“Lo mandan a una residencia y a mí a compartir piso”: desahuciados en Roquetas con cáncer y Alzheimer

Les han rechazado el alquiler sistemáticamente tras conocer que su único ingreso es una pensión de jubilación de 1.160 euros

NPCMeneaMePersigue
500.000 deshaucios en la crisis de 2008 y ahora la gente otra vez

Es lo que tiene que gobierne la secta de pederastas por encima de los políticos

Hay que hundirles el negocio del turismo, guiris y ser hostiles, mover cambio climático

A saber cuantos niños se están comiendo y violando

Alakrán_
Con las leyes actuales, alquilarles un piso es solo para gente de muy buen corazón.

Les han rechazado el alquiler sistemáticamente tras conocer que su único ingreso es una pensión de jubilación de 1.160 euros

g3_g3
#4 Bastante sabrás tú lo que han votado estos señores.

Que forma más mezquina de excusar el mal hacer del estado.

g3_g3
Como cohetes de champions!!!

sotillo
#3 Todos estos servicios al ciudadano están en manos de ayuntamientos y comunidades y la gente votó en mayoría por la derecha, seguramente votaron para que se jodiera perro Sánchez pero se ve que no lo consiguieron

vviccio
¡Mirad! un burka de tres cabezas.

DrEvil
Osea, que las administraciones públicas no les ayudan en el año de mayor recaudación fiscal de la historia.
Y me la trae al fresco si es la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el gobierno central o el consejo jedi.
Ahí hay una dejación de funciones de alguna administración pública y habría que ir tras ellos.

hakcer_dislexico
Inhumano, es jodidamente inhumano, indigno, impresentable, vomitivo y algun adjetivo mas esta situacion.

Pero luego los hijos de puta que te van dando lecciones, ROBANDO viviendas de VPO.


