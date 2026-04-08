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Mandan a prisión a un hombre en silla de ruedas por defenderse de un ladrón con un cuchillo
Más de 300 vecinos salen a la calle para pedir la puesta en libertad de Pepe en el barrio del Buen Pastor de Barcelona
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defensa propia
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relacionadas
#3
FueraSionistasdeMeneame
No hay ningún barrio del Buen Pastor en Barcelona
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K
47
#4
sotillo
#3
Suena muy raro todo
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10
#7
Alfon_Dc
#3
Si lo hay..bon pastor
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#9
FueraSionistasdeMeneame
*
#7
Pues eso, Bon Pastor. No hay ningún Buen Pastor, igual que en Madrid no hay ningún barrio de Netejapeus o de El Bru.
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#11
Mikhail
#9
Tampoco hay ningún Londres en Gran Bretaña, Nueva York en EE.UU. ni Moscú en Rusia...
2
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#12
Pixmac
*
#9
La fuente es "En boca de todos". No puedes esperar más. Es equivalente a "El debate", "OKdiario",...
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#15
Macnulti_reencarnado
#9
en Madriz no necesitan dialectos.
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#10
noopino
#3
good shepherd?
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#14
Macnulti_reencarnado
#3
si, el barrio donde está el parque de la Maquinista.
0
K
7
#5
GeneWilder
Moraleja de esta historia: hay que dejarse apalizar y después despojar. Si sobrevives, ya denuncias. Si no te desincentivan a hacerlo antes.
2
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20
#17
reithor
Si le hubiera controlado mentalmente como el profesor Xavier...
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11
#16
kastanedowski
Esto no es un error sino un plan
Si la gente no se puede defender la criminalidad y la inseguridad suben
Pero parece que nos merecemos todo esto por perezosos, pareciera que no hay ni un solo abogado o politico que sepa leer que pueda hacer las leyes mas justas
Al proximo que desviva a un maliante yo mismo pondria dinero para sacarlo de la carcel
0
K
10
#13
CharlesBrowson
a ver, que tambien puede ser por rabia del juez-jueza, que se le haya jodido una compra chollo en wallapop, que hay mucha peña asi...o no descartemos la hibristofilia que hace estragos socialmente
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#18
Macnulti_reencarnado
Que disfrute lo votado.
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#1
Chewbacca
Es lo que tiene anteponer la propiedad privada a la integridad física de una persona
3
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-4
#2
court
#1
Es lo que tiene asaltar a un anciano en silla de ruedas para robarle.
Y no, no es sólo lo que tengas, muchos de éstos robos terminan con violencia sin oponer resistencia. Cuando vas a defenderte ha menudo ya es demasiado tarde.
5
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#8
GeneWilder
#2
Cada vez más, el modus operandi (sobre todo entre cierto colectivo) es reventarte a hostias o llevarte unas mojás y después despojarte.
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#6
Waves
#1
No sé si es exactamente eso. Pero es que, si no, cualquiera podría pegarle un navajazo a alguien y decir que me estaba intentando robar la cadena. Al menos, así lo veo yo. Otra cosa es que pueda demostrar que efectivamente estaba siendo atacado, pero igual eso no lo tiene fácil.
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Si lo hay..bon pastor
Si la gente no se puede defender la criminalidad y la inseguridad suben
Pero parece que nos merecemos todo esto por perezosos, pareciera que no hay ni un solo abogado o politico que sepa leer que pueda hacer las leyes mas justas
Al proximo que desviva a un maliante yo mismo pondria dinero para sacarlo de la carcel
Y no, no es sólo lo que tengas, muchos de éstos robos terminan con violencia sin oponer resistencia. Cuando vas a defenderte ha menudo ya es demasiado tarde.