Una manada de reclusas viola a otra en una prisión del sur de Gran Canaria

La Fiscalía ha solicitado penas de 12 años de cárcel para tres de las reclusas y 9 años para otra de las internas del Centro Penitenciario Las Palmas II, ubicado en Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), acusadas de una agresión sexual grupal contra otra reclusa mientras la víctima se encontraba en los baños. Las acusadas cuentan con condenas previas por homicidio, robos con violencia, estafas y tráfico de drogas. La fiscalía ha calificado los hechos como un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones.