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Una manada de reclusas viola a otra en una prisión del sur de Gran Canaria

Una manada de reclusas viola a otra en una prisión del sur de Gran Canaria

La Fiscalía ha solicitado penas de 12 años de cárcel para tres de las reclusas y 9 años para otra de las internas del Centro Penitenciario Las Palmas II, ubicado en Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), acusadas de una agresión sexual grupal contra otra reclusa mientras la víctima se encontraba en los baños. Las acusadas cuentan con condenas previas por homicidio, robos con violencia, estafas y tráfico de drogas. La fiscalía ha calificado los hechos como un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones.

| etiquetas: violación , manada , reclusas , presas , gran canaria , agresión sexual , lesiones
11 3 0 K 129 actualidad
8 comentarios
11 3 0 K 129 actualidad
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 evidentmente... los hombres no pueden ser víctimas... y si opinas lo contrario eres machista, fascista y lampista.
3 K 46
#5 Tensk
#3 ¿Lampista? más bien informático o algo.

Te ha faltado heteropatriarcal, opresor, falocéntrico.
0 K 11
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 es que soy muy vagoista...
0 K 9
#7 Tensk
#6 Vagocentrista.
0 K 11
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#7 equidistanvago...
0 K 9
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Mujeres? Imposibol...
3 K 44
#2 Tensk
#1 Seguro que en las cárceles masculinas no sucede porque no lo ponen en las noticias.
0 K 11
#4 imaginateca
"Una manada...". Joder con el periodismo de nivel.
0 K 10

menéame