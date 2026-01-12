Malestar en Alemania: la nueva ley obliga a los hombres de 17 a 45 a pedir permiso al Ejército para viajar 3 meses fuera

La medida ha causado indignación: la nueva normativa ha reactivado una disposición que antes solo estaba prevista para el "Estado de Defensa". El problema está en el Párrafo 3 de la Ley del Servicio Militar. En él se establece que los hombres que pertenecen a la reserva o que aún no han sido licenciados del servicio militar requieren un permiso del Centro de Carreras de la Bundeswehr para abandonar el país por más de tres meses. La obligación afecta a todos los varones de nacionalidad alemana y residencia principal en ese país.
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www.meneame.net/m/actualidad/paises-europeos-comienzan-organizar-depor
www.meneame.net/story/ejercito-aleman-evalua-reclutamiento-extranjeros El ejército alemán evalúa el reclutamiento de extranjeros
Los primeros en movilizarse, los de especial disponibilidad, serían militares retirados con 18 años mínimo de experiencia que pueden ser llamados de nuevo. Ahora mismo, contamos con algo más de 4.000. Los siguientes serían los reservistas, es decir, españoles de entre 19 y 58 años sin antecedentes penales que deciden unirse voluntariamente. Ahora, no pueden ser ni guardias civiles ni militares.
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Yo solo puedo hablar sobre leyes existentes, sobre leyes que no existen pues como comprenderás no puedo valorar si son igualitarias o no.
*El ministerio encargado de las políticas de igualdad en Alemania es el Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud (en alemán: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, abreviado como BMFSFJ)
Francia inicia este lunes la campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario nacional de diez meses de duración. Este servicio militar voluntario está abierto a todos los ciudadanos franceses, hombres y mujeres, de entre 18 y 25 años.
www.elmundo.es/internacional/2026/01/12/6964c03be4d4d82d438b4581.html
En el ejército español creo que tampoco hay limitaciones a nivel legal para las mujeres