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Malestar en Alemania: la nueva ley obliga a los hombres de 17 a 45 a pedir permiso al Ejército para viajar 3 meses fuera

Malestar en Alemania: la nueva ley obliga a los hombres de 17 a 45 a pedir permiso al Ejército para viajar 3 meses fuera

La medida ha causado indignación: la nueva normativa ha reactivado una disposición que antes solo estaba prevista para el "Estado de Defensa". El problema está en el Párrafo 3 de la Ley del Servicio Militar. En él se establece que los hombres que pertenecen a la reserva o que aún no han sido licenciados del servicio militar requieren un permiso del Centro de Carreras de la Bundeswehr para abandonar el país por más de tres meses. La obligación afecta a todos los varones de nacionalidad alemana y residencia principal en ese país.

| etiquetas: carne de cañón , mili obligatoria
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 HangTheRich
que pasada con la dictadura China
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#1 tierramar *
Alemania va a devolver a los ucranianos de edad militar para devolverlos como carne de cañon.
www.meneame.net/m/actualidad/paises-europeos-comienzan-organizar-depor
www.meneame.net/story/ejercito-aleman-evalua-reclutamiento-extranjeros El ejército alemán evalúa el reclutamiento de extranjeros
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angelitoMagno #16 angelitoMagno
#15 ¿Qué españoles serían llamados a filas si acabamos en una guerra? Esto es lo que dice la ley

Los primeros en movilizarse, los de especial disponibilidad, serían militares retirados con 18 años mínimo de experiencia que pueden ser llamados de nuevo. Ahora mismo, contamos con algo más de 4.000. Los siguientes serían los reservistas, es decir, españoles de entre 19 y 58 años sin antecedentes penales que deciden unirse voluntariamente. Ahora, no pueden ser ni guardias civiles ni militares.

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angelitoMagno #14 angelitoMagno
#13 ¿Algún otro país de la UE que haya implantado una obligatoriedad similar?

Yo solo puedo hablar sobre leyes existentes, sobre leyes que no existen pues como comprenderás no puedo valorar si son igualitarias o no.
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masde120 #15 masde120 *
#14 Las leyes de todos los paises en caso de guerra es que el hombre va a ella obligado aunque no quiera bajo pena de prision como poco a muerte en algunos casos, y las mujeres no tienen obligación ninguna y pueden incluso escapar del país.
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Robus #12 Robus
¿Varones? Pues muy mal... con lo poco que les costaba ser inclusivos! :troll:
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GeneWilder #9 GeneWilder
¿Se sabe qué opinan de esta ley en el BMFSFJ?

*El ministerio encargado de las políticas de igualdad en Alemania es el Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud (en alemán: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, abreviado como BMFSFJ)
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Hombres y mujeres no?
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angelitoMagno #7 angelitoMagno *
#4 No, las mujeres no. En Alemania el feminismo no tiene tanta fuerza y aún no han conseguido la igualdad total en el ejército.
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masde120 #10 masde120
#7 en algún lugar sí han conseguido la igualdad en obligaciones en la defensa de un pais?
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 Pues por ejemplo:

Francia inicia este lunes la campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario nacional de diez meses de duración. Este servicio militar voluntario está abierto a todos los ciudadanos franceses, hombres y mujeres, de entre 18 y 25 años.
www.elmundo.es/internacional/2026/01/12/6964c03be4d4d82d438b4581.html

En el ejército español creo que tampoco hay limitaciones a nivel legal para las mujeres
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masde120 #13 masde120 *
#11 estamos hablando de obligaciones, no de derechos. Voluntario no entra en el primero
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mikelx #5 mikelx
Ybque no se quejen que todavia no los están enviando a unirse a las IDF
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menéame