Malestar en Alemania: la nueva ley obliga a los hombres de 17 a 45 a pedir permiso al Ejército para viajar 3 meses fuera

La medida ha causado indignación: la nueva normativa ha reactivado una disposición que antes solo estaba prevista para el "Estado de Defensa". El problema está en el Párrafo 3 de la Ley del Servicio Militar. En él se establece que los hombres que pertenecen a la reserva o que aún no han sido licenciados del servicio militar requieren un permiso del Centro de Carreras de la Bundeswehr para abandonar el país por más de tres meses. La obligación afecta a todos los varones de nacionalidad alemana y residencia principal en ese país.