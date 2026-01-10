Un mal uso de la baliza V16 multiplica el número de falsas ambulancias

Nadie duda de las bondades de la baliza V16: útil, barata, bonita y muy visible, la luminaria ya se ha hecho querer en el corazón de todos los conductores españoles. Sin embargo, a raíz de su reciente implantación han surgido derivadas que provocan confusión y enfado por parte de la DGT.
| etiquetas: baliza v16 , dgt , tráfico , amblancias
Y que no falten los que se lo creen aunque está web sea tipo "elmundotoday"
Ha adelantado por la derecha a los tapones de las botellas de agua.
#0 casi, eh
te da una pista
la DGT, que asegura que no le constan problemas en este sentido [...] Desde la AUGC aseguran que no les consta ni un solo caso similar, y que tampoco es ese un sistema especialmente adecuado para los delincuentes.
Lo dicho, parece que es un timo teórico por ahora.
El año pasado pinché y el seguro nos mandó un taxi nos avisó de la matrícula del taxi para prevenir estafas, y efectivamente, con el coche cargado en la grúa llegó un taxi diciendo que venía del seguro y no, no lo era.
Ratas hay por todos lados
Edit: Siempre hay que mirar que la grúa que recoge tu coche es la que te pone en el SMS de la asistencia (y que puedes ir viendo por dónde va)