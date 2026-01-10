edición general
Un mal uso de la baliza V16 multiplica el número de falsas ambulancias

Nadie duda de las bondades de la baliza V16: útil, barata, bonita y muy visible, la luminaria ya se ha hecho querer en el corazón de todos los conductores españoles. Sin embargo, a raíz de su reciente implantación han surgido derivadas que provocan confusión y enfado por parte de la DGT.

#5 Leon_Bocanegra
El artículo "maldita baliza" del día. Que no falte.
Y que no falten los que se lo creen aunque está web sea tipo "elmundotoday"


Ha adelantado por la derecha a los tapones de las botellas de agua.
5 K 65
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#5 Desde aquí propongo rebautizarla como Buliza.
0 K 12
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
La Guardia Civil ya ha detectado más de 34 millones de incidencias

#0 casi, eh xD
2 K 47
Thornton #2 Thornton
#1 útil, barata, bonita y muy visible
te da una pista :-D
2 K 51
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#2 Le di el beneficio de la duda... :-*
0 K 12
pepel #3 pepel
Y de falsas grúas, el nuevo timo según he oído.
0 K 17
sorrillo #8 sorrillo
#3 Posiblemente por ahora sea un timo teórico.
0 K 10
sorrillo #15 sorrillo
#13 Del contenido que has citado:

la DGT, que asegura que no le constan problemas en este sentido [...] Desde la AUGC aseguran que no les consta ni un solo caso similar, y que tampoco es ese un sistema especialmente adecuado para los delincuentes.

Lo dicho, parece que es un timo teórico por ahora.
0 K 10
#17 topecb *
#13 Eso siempre ha existido, no es que sean grúas falsas, es que intentan recoger el coche aunque ellos no sean los asignados y entonces te toca pagar la grúa, luego reclamar a tu seguro y la mayoría de las veces, pierdes el dinero.
El año pasado pinché y el seguro nos mandó un taxi nos avisó de la matrícula del taxi para prevenir estafas, y efectivamente, con el coche cargado en la grúa llegó un taxi diciendo que venía del seguro y no, no lo era.
Ratas hay por todos lados
Edit: Siempre hay que mirar que la grúa que recoge tu coche es la que te pone en el SMS de la asistencia (y que puedes ir viendo por dónde va)
0 K 10
pepel #14 pepel
#8 Ya se ha producido alguno. Interceptan las llamadas al Seguro, y te viene una grúa cercana que no es del Seguro. Luego te pide el cobro, y el Seguro no te reembolsa.
0 K 17
Gotsel #6 Gotsel *
Barata? Aunque es una broma, una polla barata!
0 K 16
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Pues debería multarse el mal uso
0 K 7
#10 UNX
#4 Ahora que son la novedad, mucha gente las habrá activado solo para ver si funcionan.
0 K 11
#11 Druhftgckgtki
#10 tienen que estar más d 100 seg encendidas. No es por ver si funcionan. Es por hacer la gracia
1 K 17
#12 VrN
Es la excusa perfecta, el mal uso. Así a lo loco no me extrañaría que hubiera que registrar la baliza en la web dela DGT, con nombre y matrícula del coche para evitar que no haya uso indebido y así de paso tenernos más controladitos… Es una ida de olla pero no lo descartemos a futuro
0 K 6

