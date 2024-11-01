Los MAGA se revuelven mientras Trump permanece atrapado por el 'caso Epstein': “¡Tengo un país que gobernar!”

Donald Trump lleva meses diciendo que EEUU es el país “más atractivo [hottest] del mundo”; presume de haber logrado ocho paces mundiales y saca pecho de los trillions que están llegando a su país a cuenta de los aranceles. Al margen de que es discutible que EEUU sea el mejor país del mundo para hacer negocios; que las ocho paces fueran de ocho guerras y las paces de verdad lo sean –como se está viendo en Gaza–; y que las cifras de los aranceles no se sabe de dónde las saca.