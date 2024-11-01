edición general
Los MAGA se revuelven mientras Trump permanece atrapado por el 'caso Epstein': “¡Tengo un país que gobernar!”

Donald Trump lleva meses diciendo que EEUU es el país “más atractivo [hottest] del mundo”; presume de haber logrado ocho paces mundiales y saca pecho de los trillions que están llegando a su país a cuenta de los aranceles. Al margen de que es discutible que EEUU sea el mejor país del mundo para hacer negocios; que las ocho paces fueran de ocho guerras y las paces de verdad lo sean –como se está viendo en Gaza–; y que las cifras de los aranceles no se sabe de dónde las saca.

Donald Trump lleva eludiendo la justicia desde hace décadas. Y ahora tiene a los jueces y el establishment de su parte. Mejor dejarlo en paz porque no se le va a juzgar.
#1 lo juzgarán aquellos que pensaron que iba a destapar al estado profundo y a los pedofilos
que las ocho paces fueran de ocho guerras y las paces de verdad lo sean –como se está viendo en Gaza–

Y que, en cualquier caso, las haya logrado él.
Lo de los aranceles también es peliagudo. Por un lado, porque todos esos "trillions" los están pagando los estadounidenses, en un momento que tienen problemas con la inflación.
Por otro, como el supremo dictámene que son ilegales, van a tener que devolver la pasta con intereses.
Ha llamado "lunática" a Marjorie Taylor Green, los MAGAS están muy "contentos" con Trump, si termina atacando a Venezuela puede ser el final del apoyo de estos retrasados al zanahorio.
