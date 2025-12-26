·
Una mafia okupa de Alicante evita la prisión tras declararse culpable en el juicio
Los procesados exigían 14.000 euros a cambio de marcharse de las casas y amenazaban a los dueños con destrozarlas si no pagaban
etiquetas
:
vivienda
,
okupacion
,
alicante
,
españa
#3
PijoProgre
Los ilustrados usuarios de Menéame dicen que la ocupación no tiene importancia y es un invento de las empresas de alarmas y la ultraderecha. Que cosas
3
38
#7
NPCMeneaMePersigue
#3
16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. 16.426 casos en un país de 50 millones de habitantes viendo los precios que hay yo creo que lo ideal es que aumente la okupación y pedir rescates, que el miedo cambie de bando, no 60.000 familias que se pueden quedar en la calle por la subida de precios
www.epdata.es/datos/denuncias-okupacion-graficos/560
2
40
#11
Ingjen
#7
haces mal la cuenta. No se hace por número se habitantes sino por número de casas en alquiler o vacías
3
47
#13
NPCMeneaMePersigue
#11
claro si reduces el numero parece mas alarmante y conviene a los especuladores..
0
20
#20
Macnulti_reencarnado
#3
defienden su parásita forma de vida. Ya los irás conociendo.
0
7
#9
Atusateelpelo
#8
Es una vivienda que se alquila en periodos cortos para vacaciones.
Que se llame vivienda vacacional no quita que fuese construido y que se pueda usar mañana como una vivienda "normal".
De hecho, por ese "detalle" una se puede okupar y el otro no.
(Dicho todo esto con el palillo en la boca y apoyado en la barra del bar)
1
25
#10
ContinuumST
#9
Vale, como planteamiento, me convence, la verdad y ahora, claro... lo siguiente que me planteo es quién demonios redacta las leyes... jajajaja.
0
11
#12
Antipalancas21
#9
Pregunto, en esos casos de corta ocupación, no se hace ningún contrato legal sobre ese alquiler o todo va en negro, para pagar los gastos que produce esa vivienda aunque este cerrada..
0
20
#14
Atusateelpelo
#12
No te entiendo la pregunta para poder darte una respuesta apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca (no soy ningun experto, solo doy opiniones que pueden ser correctas o no).
#15
Antipalancas21
#14
Si cuando alquilas una vivienda para una semana, quincena o un mes se hace algún contrato o no se hace nada se cobra y adiós, sin justificar en ningún lado.
#16
Atusateelpelo
#15
Se supone que siempre se debe hacer contrato. No hacerlo es ilegal.
#17
Antipalancas21
#16
Pero muchos lo hacen, sin contrato, verdad.
#19
Atusateelpelo
#17
No se el % pero seguro que hay una parte que asi es.
Y, adelantandome, seguiran okupando una vivienda. Cosa que un hotel no es.
#18
vantablack
#12
con el palillo en la boca como
#14
, usaban o alegaban un contrato falso de mayor duración, en ese caso la policía no decide si es legítimo o no y van al juzgado.
En el caso de un hotel, es un negocio (no residencia) y el hotel puede echarte en cualquier momento de sus instalaciones.
#2
ContinuumST
"Alquilaban viviendas turísticas por periodos muy cortos, unos días o un fin de semana, con el objetivo de acceder legalmente a los inmuebles. Una vez dentro, se negaban a abandonarlos, introducían a numerosos familiares para mantener las casas permanentemente ocupadas y dificultar cualquier intento de desalojo."
Una duda, ¿y esto por qué no se puede hacer en un hotel, con la habitación de un hotel?
#5
Atusateelpelo
#2
Voy a tirarme un triple ¿porque un hotel no es una vivienda?
#8
ContinuumST
#5
¿Un espacio vacacional sí? Hmmmm...
#1
NPCMeneaMePersigue
La mafia resuelve el problema de la vivienda en España: Okupar y pedir un rescate.
#4
plutanasio
Ay por la raza
#22
starwars_attacks
por eso la gente pasa de alquilar.
vamos a darles buenos premios a todos los agresores y delincuentes de este país. Quizá yo también me hago delincuente.
#6
bronco1890
Bueno, podía haber sido peor:
amp.antena3.com/noticias/sociedad/prision-provisional-fianza-okupas-qu
La culpa es de los caseros, que son unos fachas y unos fondos buitres.
#21
Macnulti_reencarnado
#_7
deseo que pronto se te meta un okupa de mierda en tu vivienda. Aunque también cabe la posibilidad de que seas uno de ellos.
