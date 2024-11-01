Madring responde al bulo de la cancelación del GP de España de F1 en la capital poniendo a la venta más entradas este viernes

Esta noticia llega unos días después de que se extendiese como la pólvora un bulo, lanzado desde un blog italiano de origen dudoso y multiplicado en las redes sociales por una cuenta anónima pero con predicamento entre los seguidores de la Fórmula 1, @FormulaDirecta, cuyo contenido es básicamente la réplica de todo tipo de información, rumores sin verificar y todo tipo de presuntas noticias con el único objetivo de alimentar el algoritmo y conseguir repercusión, en especial entre los seguidores menos informados.