Madring responde al bulo de la cancelación del GP de España de F1 en la capital poniendo a la venta más entradas este viernes

Esta noticia llega unos días después de que se extendiese como la pólvora un bulo, lanzado desde un blog italiano de origen dudoso y multiplicado en las redes sociales por una cuenta anónima pero con predicamento entre los seguidores de la Fórmula 1, @FormulaDirecta, cuyo contenido es básicamente la réplica de todo tipo de información, rumores sin verificar y todo tipo de presuntas noticias con el único objetivo de alimentar el algoritmo y conseguir repercusión, en especial entre los seguidores menos informados.

hazardum #3 hazardum
Lo único bueno de esto es que el circuito se llame Anillo Loco :troll:

Por lo demas, otro gol que nos han metido a los ciudadanos, mas mordidas, mas sobres, a costa de todos.
a69 #4 a69
#3 y el nombre Madring ?? xD
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 pues eso, anillo loco
Anfiarao #5 Anfiarao
Spam sonrojante del abc.
#0 tapate un poco
#2 LaMinaEnMiPuerta
Hay que vender todo antes de que cancelen. :troll:
Andreham #6 Andreham
Puf, menos mal, ya temía que empezasen con el siguiente pufo sin haber terminado éste.
julespaul #8 julespaul
Yo creo que para promover los coches no contaminantes, ahora que hacen ZBE, deberían prohibir la Fórmula Uno en Europa.
