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Madrid va con todo por la Fórmula 1: abre F1 Arcade, cede instalaciones del Metro y apuesta por más publicidad

Madrid va con todo por la Fórmula 1: abre F1 Arcade, cede instalaciones del Metro y apuesta por más publicidad

A meses del estreno de 'Madring', la capital multiplica su apuesta por la Fórmula 1 con la apertura de F1 Arcade en plena Castellana, la cesión de instalaciones de Metro para campañas oficiales y una potente presencia publicitaria en puntos neurálgicos como la Puerta del Sol, mientras las obras del nuevo circuito avanzan entre promesas de plazos cumplidos y dudas sobre si llegará a tiempo. Si pasas por Madrid, rápidamente vas a darte cuenta de que no hace falta esperar a que se apaguen los semáforos del futuro circuito de IFEMA ('Madring')

| etiquetas: madring , formula 1 , abre , f1 arcade , mas publicidad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 kreator
¡MAS DINERO PÚBLICO! No va a costar 1€ a los valencianos... digo madrileños.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Los mejores despilfarros, los de Madrid.
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skaworld #5 skaworld
Seremos fascistas, pero sabemos gobernar  media
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josde #6 josde
Eso si el circuito avanza despacio en su construcción, el agujero de 308 millones que costo el circuito de Valencia, va a ser una miseria comparado con el que van a dejar con este de Madrid.
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#10 Galton
#6 Por supuesto, los mejores agujeros los de Madrid... Valencia no es más que la playa de Madrid...
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josde #11 josde
#10 La playa de Madrid siempre a sido Alicante y sobre todo Benidorm
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sleep_timer #3 sleep_timer
EL puto carapolla y la IDA a lo suyo.
3 K 21
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Bueno, estaba en el programa electoral de Ayuso, y los madrileños le dieron la mayoría absoluta, pues adelante con ello.
2 K 19
#8 Pitchford *
Como no haya ya gasolina (para paridas) por entonces nos vamos a reír...
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Gotsel #9 Gotsel
Uno de los "deportes" mas aburridos que existe, que puto coñazo.
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woody_alien #4 woody_alien
It gonna be a mad rid.
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menéame