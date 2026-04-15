Madrid va con todo por la Fórmula 1: abre F1 Arcade, cede instalaciones del Metro y apuesta por más publicidad

A meses del estreno de 'Madring', la capital multiplica su apuesta por la Fórmula 1 con la apertura de F1 Arcade en plena Castellana, la cesión de instalaciones de Metro para campañas oficiales y una potente presencia publicitaria en puntos neurálgicos como la Puerta del Sol, mientras las obras del nuevo circuito avanzan entre promesas de plazos cumplidos y dudas sobre si llegará a tiempo. Si pasas por Madrid, rápidamente vas a darte cuenta de que no hace falta esperar a que se apaguen los semáforos del futuro circuito de IFEMA ('Madring')