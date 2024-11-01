Madrid investigará la geotermia profunda para generar electricidad

La Comunidad de Madrid otorga permisos para evaluar la geotermia de alta entalpía en seis municipios del norte. Hablar de alta entalpía calor subterráneo por encima de los 150 grados, suficiente para mover una turbina y producir electricidad de manera continua. A diferencia de la solar o la eólica, esta energía ofrece una base estable a la red durante las 24 horas. Es una de las pocas renovables que funcionan sin interrupciones, y por eso encaja bien con sistemas eléctricos que necesitan respaldo firme. Hasta ahora este tipo de geotermia solo