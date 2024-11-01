edición general
6 meneos
23 clics
Madrid investigará la geotermia profunda para generar electricidad

Madrid investigará la geotermia profunda para generar electricidad

La Comunidad de Madrid otorga permisos para evaluar la geotermia de alta entalpía en seis municipios del norte. Hablar de alta entalpía calor subterráneo por encima de los 150 grados, suficiente para mover una turbina y producir electricidad de manera continua. A diferencia de la solar o la eólica, esta energía ofrece una base estable a la red durante las 24 horas. Es una de las pocas renovables que funcionan sin interrupciones, y por eso encaja bien con sistemas eléctricos que necesitan respaldo firme. Hasta ahora este tipo de geotermia solo

| etiquetas: madrid , geotermia profunda , electricidad , geotérmica alta entalpía
5 1 0 K 52 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 52 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 juanac
Ya era hora de que Madrid se busque su propia energía y deje de esquilmar a las Castillas.
5 K 59
#3 Setis
#2 A ver si no consiste este invento en tuberías que van bajo tierra para llegar a las Castillas sin que se vea.
1 K 14
jonolulu #5 jonolulu
#2 A pesar del boom de la solar sigue importando el 96% de la electricidad
0 K 16
shinjikari #6 shinjikari
Pues muy buena noticia, sea en Madrid o donde sea. Hay que favorecer este tipo de iniciativas como sea. Cualquier renovable que pueda operar como base va a ser indispensable en los próximos años.
3 K 30
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Las mejores centrales de geotermia...las de Madrittt. :troll:
1 K 22
SMaSeR #4 SMaSeR
Buenas noticias!!
1 K 21
crob #10 crob
#9 Eso venía a decir yo
Si funciona privatizado para Floper o un símil, y si no a democratizar las pérdidas
0 K 15
#11 diablos_maiq
#10 y a llorar porque se pagan muchos impuestos
0 K 10
Veelicus #7 Veelicus
Ya veo el tema, meteran un monton de millones para investigar eso y al final diran que nada, que nucleares... alguien investigara que empresa ha hecho el estudio y sera Quiron Geotermia S.L.
0 K 12
#9 unaiur
#7 Si lees hasta abajo el artículo verás que es energía nuclear. El subsuelo de Madrid está caliente por los materiales radiactivos que hay acumulados en la capa basáltica bajo los lugares escogidos. La cuestión es si harán un buen trabajo o vendrá un Florentino 2.0 a sacar el nuevo castor y tocará sufragar la aventura con fondos públicos si fracasa, pero se quedará con los beneficios privados si triunfa.
0 K 6
#8 slender_1
1º paso. Luego la DUI y un muro.

Y ese muro lo va a pagar Madrit.
0 K 9

menéame