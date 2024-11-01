edición general
La madre de Vinicius, a nada de presentar un informe de TDAH que justifique su falta de educación

Acorralada ante la falta de argumentos, se cree que en las próximas horas la madre de Vinicius podría esgrimir el comodín del TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), un recurso muy empleado por las familias que no acaban de asumir que su hijo podría ser simplemente malvado o, en este caso concreto, un poco lerdo.

Thornton #1 Thornton
Yo creo que Vini le cae mal hasta a los propios madridistas
Furiano.46 #7 Furiano.46
#1 creo que le cae mal hasta su propia madre :troll:
#8 Albarkas
#1 Probablemente a sus padres tampoco les caiga bien, porque es tonto perdido.
#4 Patruclo
Es gracioso porque a los que si se conocen son a los padres de otro jugador que apunta buenas maneras
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y otro de problemas de equilibrio que hace que caiga solo por todas partes ... ¡penalty pal Madrid!
Skiner #3 Skiner *
#0 Tu puedes tener TDAH y no ser un maleducado asqueroso como este sujeto.
vamos a ver si no decimos estupideces ni publicamos estupideces.
Hay que tener un poco de respeto con personas y familias que tienen qye convivir con transtornos.  media
Thornton #5 Thornton *
#3 ¿Has visto el medio que lo publica o te la han colado por la escuadra?
Skiner #6 Skiner *
#5 me da igual el medio esto no es un tema para hacer bromitas ridículas.
Y mucho menos hacer entradillas llenas de desprecio "comodín del TDAH".
#9 Tronchador.
El TDAH no justifica mala educación.
