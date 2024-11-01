La madre de Vinicius, a nada de presentar un informe de TDAH que justifique su falta de educación

Acorralada ante la falta de argumentos, se cree que en las próximas horas la madre de Vinicius podría esgrimir el comodín del TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), un recurso muy empleado por las familias que no acaban de asumir que su hijo podría ser simplemente malvado o, en este caso concreto, un poco lerdo.