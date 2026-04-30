La madre de Noelia Castillo vuelve a cargar contra la ley de eutanasia: "Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal"

"Ella no tuvo tratamiento ni psiquiátrico ni sociosanitario. En el último psiquiátrico en el que estuvo, su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas. Ahí perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese Gobierno que tenemos. A mí la eutanasia... No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal".