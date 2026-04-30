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La madre de Noelia Castillo vuelve a cargar contra la ley de eutanasia: "Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal"

"Ella no tuvo tratamiento ni psiquiátrico ni sociosanitario. En el último psiquiátrico en el que estuvo, su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas. Ahí perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese Gobierno que tenemos. A mí la eutanasia... No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal".

| etiquetas: eutanasia , muerte asistida
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
manbobi #1 manbobi
Señora, su hija era una persona adulta. Da igual lo que usted crea o deje de creer.
19 K 228
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 Exacto. Como si estuviese para hacer un triple mortal con tirabuzón cruzado. Es decisión única y exclusiva de esa chica. La madre debería ir a un psicólogo porque se está haciendo daño y además está alimentando un odio que no tiene ninguna base lógica o moral.
5 K 78
rogerius #5 rogerius *
#4 Y que no haya gente ppvocsera calentándole la sesera.
1 K 33
#10 Dav3n *
#1 Sin duda, el problema no es que haya debate, porque el debate es sano. El problema es que el debate se centra en su capacidad de decidir, algo que para mí está fuera de toda duda.

Dicho ésto, el debate debería centrarse en la mierda de sociedad que hemos generado para que haya gente joven que prefiera morir antes que seguir intentándolo.

Luego sales a echar un vistazo al salario medio y después a la media de alquiler y se entiende perfectamente. Claro como el agua de manantial.
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manbobi #11 manbobi *
#10 "La sociedad es la culpable".
Pues sea un curro, tu pareja o tu vida, a veces es mejor dejar ir. Por algo somos responsables y ahora tenemos un mecanismo digno para cuando llegue el momento, si llega. Aguantar porque a otros les parece mal ya no es una opción.
1 K 23
#15 Dav3n
#11 Lo que tú quieras, pero cuando no hay futuro y todo se trata de tirar palante, pasan estas cosas.

Es muy absurdo al nivel que estamos llegando en Occidente.

Porque esto es en Occidente, no lo olvides.
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Find #17 Find
#15 Qué pasa en Oriente?
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#19 Dav3n *
#17 En Oriente no existe éste debate. Si alguien se quiere suicidar se hace lo que sea a sí mismo.

Son mucho más pragmáticos, cosa de ser más pobres.

Mucho más pobres.

Los occidentales son más parecidos a París Hilton que a cualquier habitante standard de cualquier región pobre del planeta.

En resumen, el problema es el sistema, que no va a ninguna parte, al revés, nos lleva a la autodestrucción.
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Find #24 Find
#19 Se suicida quien puede. En España casi 4000 al año
Para los que necesitan asistencia hemos desarrollado cauces dignos y legales. Oriente y casi en el resto del mundo los que facilitaran una muerte digan se enfrentarían a penas de cárcel
Así, en general
1 K 22
BastardWolf #26 BastardWolf *
#19 no no lleva a la autodestruccion. Lleva a tener opciones y que una de esas opciones sea de forma asistida, con ayuda de profesionales sanitarios para asegurar efectividad y suavidad en el proceso. Pero que esa opcion exista no obliga a nadie a usarla (y ademas solicitarla y que te la concedan no es facil), por lo tanto no lleva a nada.

Y mas pragmamtico? en serio tener que arriesgarte a que la forma de suicidio no sea efectiva y te quedes peor es pragmatico?
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manbobi #18 manbobi
#15 Ah, porque tú lo digas. La peña no tira la toalla en ningún lado, salvo "en occidente"
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#23 Dav3n *
#18 No he dicho eso, lo que digo es que en esos lugares no existe éste debate.

La gente decide, lo hace y punto. Igual que aquí años ha. Facilitarlo no cambia el hecho de que hay un problema muy jodido a nivel social.

Entiendes que estamos racionalizando un síntoma de una sociedad ultra jodida bajo una fachada de buen rollito? Porque no hay futuro y no estamos en los años 30, no es solo pobreza, es que no hay para crecer en un sistema que requiere de crecer para tener una vida normal.

Es evidente.
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manbobi #25 manbobi
#23 "Buen rollito" no. Lo veo más como muerte digna frente a mantener la vida por el pensamiento mágico de unos cuantos cada vez menos.
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BastardWolf #16 BastardWolf *
#11 muchas veces la mejor victoria es dejar de seguir luchando. Y que esa salida sea la que mas valga la pena solo lo sabe esa persona, por mucho que los demas quieran creer otra cosa porque esas personas no estan en su cuerpo/cabeza
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Ovlak #22 Ovlak *
#10 También se puede debatir acerca del apareamiento del estornino, puestos a mezclar debates. La ley de eutanasia está bien como está: es extremadamente garantista y cuenta con un amplísimo apoyo de la sociedad española que la debatió y apoyó durante décadas hasta que finalmente se aprobó. ¿Que hay que mejorar las condiciones materiales de la sociedad en general y de los enfermos en particular? Por descontado, sólo faltaría. Pero ese argumento, basado en la circunstancia extremadamente…   » ver todo el comentario
3 K 42
#32 Dav3n
#22 Ufff qué duro se me hace leer a alguien que no escribe párrafos...

No me has entendido.

Dale una vuelta a mis argumentos, con sus puntos y sus comas, sin mezclar conceptos, que ésto no es un gin tonic. Porque no me cuadra nada de lo que me dices respecto a lo que digo.

El problema es el sistema y en occidente somos esclavos de la máquina hasta el punto en el que la máquina te lo pone todo de frente para que al más mínimo atisbo de duda puedas tomar la decisión.

Y yo defiendo tu derecho a tomar esa decisión. El caso es que dudo que hayas pensado por tí mismo.

De lo contrario estaríamos montando barricadas.
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BastardWolf #27 BastardWolf
#10 Claro, porque las personas con salarios altos no quieren morirse ni se suicidan. Joder lo que hay que leer
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#30 Dav3n
#27 No he dicho tal cosa. De hecho no es solo pobreza, es la normalización de la pobreza como fracaso vital. Y sucedáneos.

Ser pobre no es algo malo por sí mismo salvo que la sociedad en la que vives así te lo inculque, algo que en occidente revienta mentes más que en lugares donde la pobreza no es "no poder ir al McDonald's".

Hay formas y formas de verlo. La de occidente genera pobreza moral a gogó.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #20 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 La mayoria de suicidas tambien lo son
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sorrillo #28 sorrillo
#1 No basta con ser una persona adulta, la ley establece que deben cumplirse ciertos requisitos. Lo de enfermedad terminal es uno de los supuestos, hay otros.

Yo defiendo que sí debería bastar con que la decisión la tomase una persona adulta, sin otros requisitos, pero hoy por hoy no es el caso, no lo es en absoluto.
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manbobi #33 manbobi
#28 Por algo hay comités que ayudan a permitir o no la decisión y no está en manos de cualquiera, como tú, yo o la madre de esta mujer.
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sorrillo #36 sorrillo
#33 La decisión debería recaer en la persona, serían aceptables controles del tipo verificar que no haya indicios de coacciones o que la decisión no sea fruto de un calentón del momento, pero una vez confirmado que la persona adulta ha tomado esa decisión de forma libre y estando capacitada para ello entonces debería poder llevarse a cabo esa decisión sin requerir de otros requisitos como se hace en estos momentos.

De lo contrario dejas a quienes quieren morir a su suerte y algunos intentarán hacerlo a su manera con los riesgos para terceros que eso supone, con el riesgo de innecesario dolor que supone para la persona que lo lleva a cabo, con el riesgo que no consiga matarse y quede en peor situación, etc.
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#3 Leon_Bocanegra *
A ver señora, su hija, por suerte para ella y por desgracia para usted que la quería y no entendía su decisión, ya está muerta, que es lo que pretende usted ahora? joderle la existencia a otras personas como su ex marido se la jodió a su hija?

No andemos jodiendo a los demás! Ya está bien señora, ya está bien.
5 K 76
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 La madre ya habia quedado claro que no era trigo limpio, claro que antes del suicidio subvencionado quedaba mal decirlo pero ahora que se mete con el gobierno ya es buenismo bien hacerlo
1 K 20
BastardWolf #2 BastardWolf *
No estaba terminal pero tenia una calidad de vida malisima, tanto como para no querer seguir viviendo. Si no lo quiere entender es porque es tan egoísta como para preferirla viva aunque sea con mucho sufrimiento permanente
5 K 53
Find #14 Find
La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal
No es lo que dice la ley:
"Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia."
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628
Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre

…   » ver todo el comentario
2 K 43
Ovlak #13 Ovlak
No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales
Nadie le ha podido decir eso o lo ha entendido usted muy mal. Hay condiciones que no son terminales y, sin embargo, pueden acarrear una paupérrima calidad de vida justificando la eutanasia. Cojamos como ejemplo el caso que causó la mayor sensibilización de la sociedad española con respecto a la eutanasia: Ramón Sanpedro. ¿Sufría una enfermedad terminal? No. Podía haber vivido muchísimos años como una lechuga postrada en una cama. Lo que sufría era, como su hija, una grave discapacidad que él consideraba incompatible con una vida digna de vivir.
3 K 43
Kantinero #12 Kantinero
Lo más miserable es el mundo, buscando bajo las piedras cualquiera que hable mal del gobierno
BASURA de la que no sirve ni para reciclar
1 K 23
Doisneau #7 Doisneau
Me parece a mi que a esta mujer le preocupa mas su hija ahora que cuando pudo hacer algo
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madeagle #31 madeagle
#7 Si, se llama Munchausen por poderes
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BastardWolf #35 BastardWolf *
#31 no se si estas equivocado, creo que lo de "Munchausen con poderes" eso cuando estas inventandote, exagerando o provocando enfermedades en otra persona con el objetivo de que sea dependiente de ti y asi no se vaya nunca de tu lado
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#6 surco *
Yo para empezar entiendo perfectamente el dolor de una madre y que, en su desesperación, le de igual la razón con tal de mantener viva a una hija. Dicho esto, Noelia era mayor de edad y plenamente consciente a la hora de tomar su decisión. Es triste y doloroso, porque aquí no hay ganadores. Ahora los padres tienen que aprender a vivir sin ella y a eso le van a ayudar mas los psicólogos que Feijoo
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kastanedowski #34 kastanedowski
Aqui la opinion de los expertos no vale nada
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Cuñado #29 Cuñado
Estimada señora. No soy capaz de ponerme en su situación, ni de llegar a entender en dolor que está sufriendo ni por lo que ha podido pasar. Por eso, con todo el cariño y en un estimable ejercicio de empatía*, le digo: ¡cállese la puta boca, señora!

* De la que usted carece por completo.
0 K 9
hazardum #9 hazardum
Aquí ya me he perdido, no era el padre el que obstaculizaba el proceso, y la madre la que decía que había luchado por su hija, pero era la decisión de su hija? , ha cambiado de opinión entonces, o yo me he perdido hace tiempo.

Es una desgracia, nadie quiere una eutanasia, pero era una persona adulta que tomo esa decisión porque no podía mas con su vida.
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#8 Emotivo
¿Acaso esa madre entendió y se puso un momento en el lugar de su hija?.
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menéame