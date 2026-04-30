La madre de Noelia Castillo vuelve a cargar contra la ley de eutanasia: "Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal"

"Ella no tuvo tratamiento ni psiquiátrico ni sociosanitario. En el último psiquiátrico en el que estuvo, su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas. Ahí perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese Gobierno que tenemos. A mí la eutanasia... No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal".
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Dicho ésto, el debate debería centrarse en la mierda de sociedad que hemos generado para que haya gente joven que prefiera morir antes que seguir intentándolo.
Luego sales a echar un vistazo al salario medio y después a la media de alquiler y se entiende perfectamente. Claro como el agua de manantial.
Pues sea un curro, tu pareja o tu vida, a veces es mejor dejar ir. Por algo somos responsables y ahora tenemos un mecanismo digno para cuando llegue el momento, si llega. Aguantar porque a otros les parece mal ya no es una opción.
Es muy absurdo al nivel que estamos llegando en Occidente.
Porque esto es en Occidente, no lo olvides.
Son mucho más pragmáticos, cosa de ser más pobres.
Mucho más pobres.
Los occidentales son más parecidos a París Hilton que a cualquier habitante standard de cualquier región pobre del planeta.
En resumen, el problema es el sistema, que no va a ninguna parte, al revés, nos lleva a la autodestrucción.
Para los que necesitan asistencia hemos desarrollado cauces dignos y legales. Oriente y casi en el resto del mundo los que facilitaran una muerte digan se enfrentarían a penas de cárcel
Así, en general
Y mas pragmamtico? en serio tener que arriesgarte a que la forma de suicidio no sea efectiva y te quedes peor es pragmatico?
La gente decide, lo hace y punto. Igual que aquí años ha. Facilitarlo no cambia el hecho de que hay un problema muy jodido a nivel social.
Entiendes que estamos racionalizando un síntoma de una sociedad ultra jodida bajo una fachada de buen rollito? Porque no hay futuro y no estamos en los años 30, no es solo pobreza, es que no hay para crecer en un sistema que requiere de crecer para tener una vida normal.
Es evidente.
No me has entendido.
Dale una vuelta a mis argumentos, con sus puntos y sus comas, sin mezclar conceptos, que ésto no es un gin tonic. Porque no me cuadra nada de lo que me dices respecto a lo que digo.
El problema es el sistema y en occidente somos esclavos de la máquina hasta el punto en el que la máquina te lo pone todo de frente para que al más mínimo atisbo de duda puedas tomar la decisión.
Y yo defiendo tu derecho a tomar esa decisión. El caso es que dudo que hayas pensado por tí mismo.
De lo contrario estaríamos montando barricadas.
Ser pobre no es algo malo por sí mismo salvo que la sociedad en la que vives así te lo inculque, algo que en occidente revienta mentes más que en lugares donde la pobreza no es "no poder ir al McDonald's".
Hay formas y formas de verlo. La de occidente genera pobreza moral a gogó.
Yo defiendo que sí debería bastar con que la decisión la tomase una persona adulta, sin otros requisitos, pero hoy por hoy no es el caso, no lo es en absoluto.
De lo contrario dejas a quienes quieren morir a su suerte y algunos intentarán hacerlo a su manera con los riesgos para terceros que eso supone, con el riesgo de innecesario dolor que supone para la persona que lo lleva a cabo, con el riesgo que no consiga matarse y quede en peor situación, etc.
No andemos jodiendo a los demás! Ya está bien señora, ya está bien.
No es lo que dice la ley:
"Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia."
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628
Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre
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Nadie le ha podido decir eso o lo ha entendido usted muy mal. Hay condiciones que no son terminales y, sin embargo, pueden acarrear una paupérrima calidad de vida justificando la eutanasia. Cojamos como ejemplo el caso que causó la mayor sensibilización de la sociedad española con respecto a la eutanasia: Ramón Sanpedro. ¿Sufría una enfermedad terminal? No. Podía haber vivido muchísimos años como una lechuga postrada en una cama. Lo que sufría era, como su hija, una grave discapacidad que él consideraba incompatible con una vida digna de vivir.
BASURA de la que no sirve ni para reciclar
* De la que usted carece por completo.
Es una desgracia, nadie quiere una eutanasia, pero era una persona adulta que tomo esa decisión porque no podía mas con su vida.