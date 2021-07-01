edición general
'MADE IN RUSSIA': el avión que 'sortea' las sanciones occidentales  

Desarrollado en condiciones de sanciones occidentales, el #MS21 reafirma la apuesta de Moscú por la soberanía tecnológica en la industria aeronáutica. El MS-21 completó un vuelo de prueba y aspira a consolidar su presencia en el mercado de aviones de pasajeros, dominado tradicionalmente por empresas como Airbus y Boeing. Se trata de un avión de pasajeros ruso INNOVADOR, ya que goza de una aerodinámica avanzada y sus novedosos sistemas y motores rusos PD-14 garantizan un alto rendimiento de vuelo y bajos costos operativos...

| etiquetas: made in russia , avión , asanciones occidentales , ms21
9 comentarios
theMooche #2 theMooche
Contenido de RT vía Hispanoamérica. Propaganda presentada como humor.
cocolisto #4 cocolisto
#2 Propaganda eres tú, hermoso.
Es un envío sobre un avión que han hecho los rusos a pesar de las sanciones.No sé que collons pinta aquí tanto acusica.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 qué sabrán los rusos de aeronáutica, verdad ? :roll:
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Seguro que lo han fabricado con chips de lavadoras. :roll:
#7 PerritaPiloto
#1 Con chips de lavadora rusos. Ya no tienen que importar chips chinos de lavadora. Eso es más soberanía tecnológica.
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#8 Ya veo. Un "y tú más". Gracias por reconocer que tengo razón. Y deberías echarle un vistazo a esto:

danielmarin.naukas.com/2021/07/01/50-anos-de-la-tragedia-de-la-soyuz-1

Ah, Sally Field está perfectamente, siempre y cuando no le mentes a Burt Reynolds.
#3 Cincocuatrotres
Rusia tiene muy buenos ingenieros, es la base de su exito, tiene un sistema educativo muy eficiente, si son capaces de mandar naves a la estación espacial o de tener la mayor empresa de construcción nuclear o de tener misiles imparables como el Oreshnik, es de suponer que tienen capacidades.
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#3 Ya no son capaces de mandar naves a la estación espacial. Y no van a ser capaces de hacerlo durante un tiempo.

danielmarin.naukas.com/2025/11/27/lanzamiento-de-la-soyuz-ms-28-con-gr
#8 Cincocuatrotres
#6 te hago un cortapega de un comentario de un chico listo en el artículo que me has mandado. """Acuérdate que los Estados Unidos con su todopoderoso transbordador quedó obsoleto y desincorporado dejando a los USA, sin naves para subir al espacio, quien salvó la honra: la vieja Soyuz que sirvió durante un largo tiempo y aún con la Soyuz M-28 para poder subir a los norteamericanos al espacio porque habían quedado sin naves hermanito – sino tienes esa información. También, tengo…   » ver todo el comentario
