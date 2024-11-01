edición general
14 meneos
21 clics
Machósfera en Jalisco: la cumbre convoca a Verástegui para salvar masculinidades heridas

Machósfera en Jalisco: la cumbre convoca a Verástegui para salvar masculinidades heridas

Figuras de ultraderecha en el estado han convocado congresos financiados con recursos públicos donde se difunden discursos de odio y de violencia vs la mujer. En un templo de Jalisco, se reúnen figuras como Eduardo Verástegui para promover discursos que, bajo la idea de “reconstruir la masculinidad”, se vinculan con odio y violencia de género.

| etiquetas: machosfera , machismo , incel , verastegui , masculinidad herida , méxico
11 3 1 K 149 actualidad
14 comentarios
11 3 1 K 149 actualidad
Chinchorro #4 Chinchorro
Congresos que se pueden oler.
5 K 71
#7 daniMate *
Hombres diciéndoles a otros hombres como debe ser un hombre de verdad... Y quejándose de a, por culpa de la libertad, a las mujeres ya no quieren ese tipo de hombres en su vida y lo equivocadas que están esas mujeres, que no les eligen a ellos.
3 K 31
tul #2 tul
la feria del sindrome de down marca las ultimas tendencias xD
1 K 29
Chinchorro #14 Chinchorro
#13 Veo que la comprensión lectora es lo tuyo. A tope, bro.
1 K 24
#5 user31
Huele gay reprimido que desde este lado del atlántico.
1 K 20
#6 daniMate
#5 tanto hombre juntos, acabarán jugando a cositas.... Porque a este tipo de hombre, las mujeres no los aguantan.
0 K 10
#10 lamonjamellada
#5 no, ese discurso de los gayes son malos, odian a las mujeres, es una mierda.
Estos tíos son heteros, con problemas psicológicos, que deberían ser vigilados por el peligro que suponen.
No son gays en el armario, son heteros y chungos.
Dejemos de blanquear la violencia del hombre hetero blanco.
1 K 20
GeneWilder #1 GeneWilder
¿Qué coño es eso de “violencia vs la mujer”?
0 K 11
sotillo #3 sotillo
#1 Machirulos jugando con las letras
2 K 30
Jaime131 #8 Jaime131
#1 Supongo que será "violencia contra la mujer". ¿Tienes algo en vs? xD
0 K 10
neiviMuubs #9 neiviMuubs
#1 puesto así pareciera un anunciador del siguiente combate de un juego de lucha

entiendo que "la mujer" sería chun li, y "violencia"... ¿blanka?

bueno ya está me voy, ya cierro la puerta al salir
0 K 9
M.Rajoy. #11 M.Rajoy.
Qué curioso que los comentario más votados aquí sean burlándose y ridiculizando.
En cuanto se menciona la palabra masculinidad, la reacción automática es la burla y la banalización ,cuando el problema real es que no existe ni un solo espacio serio donde un hombre pueda hablar de sus dificultades sin ser ridiculizado.

Si la respuesta a cualquier intento de debate es el insulto o la homofobia, lo único que hacéis es empujar a más gente a esos congresos de masculinidad herida
0 K 11
Chinchorro #12 Chinchorro
#11 «Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres que ellos las maten"

Margaret Atwood.
1 K 24
M.Rajoy. #13 M.Rajoy.
#12 Sii todos los hombres somos asesinos en potencia. Cuidsado cuando salgas a la calle y te cruces con un hombre
0 K 11

menéame