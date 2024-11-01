Machósfera en Jalisco: la cumbre convoca a Verástegui para salvar masculinidades heridas

Figuras de ultraderecha en el estado han convocado congresos financiados con recursos públicos donde se difunden discursos de odio y de violencia vs la mujer. En un templo de Jalisco, se reúnen figuras como Eduardo Verástegui para promover discursos que, bajo la idea de “reconstruir la masculinidad”, se vinculan con odio y violencia de género.
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Estos tíos son heteros, con problemas psicológicos, que deberían ser vigilados por el peligro que suponen.
No son gays en el armario, son heteros y chungos.
Dejemos de blanquear la violencia del hombre hetero blanco.
entiendo que "la mujer" sería chun li, y "violencia"... ¿blanka?
bueno ya está me voy, ya cierro la puerta al salir
En cuanto se menciona la palabra masculinidad, la reacción automática es la burla y la banalización ,cuando el problema real es que no existe ni un solo espacio serio donde un hombre pueda hablar de sus dificultades sin ser ridiculizado.
Si la respuesta a cualquier intento de debate es el insulto o la homofobia, lo único que hacéis es empujar a más gente a esos congresos de masculinidad herida
Margaret Atwood.