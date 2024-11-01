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LUP, la primera lupa de bolsillo inteligente que captura texto y lo transforma en audio a más de 30 idiomas en menos de dos segundos

LUP, la primera lupa de bolsillo inteligente que captura texto y lo transforma en audio a más de 30 idiomas en menos de dos segundos

La startup vasca acerca la lectura de forma autónoma a personas con baja visión, fatiga visual o dislexia mediante el uso de inteligencia artificial y visión computacional

| etiquetas: lupa , traductor
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3 comentarios
3 0 0 K 33 tecnología
#2 Grahml
Me da que llegan tarde con el invento.

Mi móvil tarda menos que eso.
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javierchiclana #1 javierchiclana
¿Qué hace el aparato que no puedas hacer con un móvil y una app OCR+traducción?
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#3 torrrquemada *
#1 Que un ciego pueda acceder al texto sin tener que ir a los menús de su móvil 20 veces en un supermercado.

y 2 que pueda ir al texto específico. Una foto pilla todo el texto, y te lo lee todo-todo-y-todo.
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menéame