London Calling: el álbum que redefinió el punk y convirtió a The Clash en una fuerza cultural global

En diciembre de 1979 se publicó London Calling, el doble LP que cambió el rumbo de The Clash. Ese disco dejó atrás el crudo punk inicial y mezcló rockabilly, reggae, ska, dub, funk y hasta guiños de disco. Su portada, con Paul Simonon rompiendo el bajo, ya era un emblema inmediato. El álbum salió el 14 de diciembre y enseguida se lo consideró una obra mayor del rock. Con canciones que iban desde la furia punk a pasajes jazzísticos, London Calling se convirtió en una síntesis audaz de influencias.

