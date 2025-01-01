edición general
La locura por las proteínas se nos está yendo de las manos. Ahora hasta las latas de atún tienen estética masculina

Los packagings negros con estética agresiva están llegando hasta a las latas de atún

8 comentarios
asurancetorix #8 asurancetorix
#3 Hay muchos estudios sobre los efectos psicológicos de los colores y su aplicación por las marcas. Cualquier búsqueda que contenga "colores" y "marketing" te dará un montón de resultados sobre el tema. Por poner un ejemplo: www.escritosdepsicologia.es/psicologia-de-colores-marketing/
pip #7 pip
#3 sí, hay muchísimos libros, guías y articulos. Busca "colors in marketing" , "color psychology", etc.
Tommywenttohollywood #1 Tommywenttohollywood
No sé a partir de qué color se puede considerar algo masculino . Alguna referencia ?
Si que alguna vez he escuchado que colores como el negro se asociaban en marcas al lujo;
manzitor #2 manzitor
#1 Puedes tomar el ejemplo de las maquinillas desechables, masculinas (azules, negros, grises...) y las femeninas (blanco, rosa, crema)... además de ser mucho más caras.
Tommywenttohollywood #3 Tommywenttohollywood
#2 Entiendo lo que dices, y lo que se ha podido utilizar en infinidad de productos; en nuestro marco cultural y en el ultimo siglo .
reitero; ¿Hay algún manual, libro didáctico , referencia escrita , ponle nombre ; que aluda a esto ?
Virusaco #6 Virusaco
#3 Ese producto "masculino" está diseñado para nuestro marco cultural, donde efectivamente parece masculino. Llámalo como sea, pero el marketing siempre es orientado a la cultura a la que se dirige.

Salu3
pip #5 pip
#2 perfecto, tenemos maquinas de afeitar rosa que cuestan más caras por ser rosa y latas de atún que cuestan más caras por ser negras.
Federiko_Valverde #4 Federiko_Valverde
Hostia que machista el escritor
