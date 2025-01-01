·
La locura por las proteínas se nos está yendo de las manos. Ahora hasta las latas de atún tienen estética masculina
Los packagings negros con estética agresiva están llegando hasta a las latas de atún
actualidad
#8
asurancetorix
#3
Hay muchos estudios sobre los efectos psicológicos de los colores y su aplicación por las marcas. Cualquier búsqueda que contenga "colores" y "marketing" te dará un montón de resultados sobre el tema. Por poner un ejemplo:
www.escritosdepsicologia.es/psicologia-de-colores-marketing/
1
K
19
#7
pip
#3
sí, hay muchísimos libros, guías y articulos. Busca "colors in marketing" , "color psychology", etc.
1
K
18
#1
Tommywenttohollywood
No sé a partir de qué color se puede considerar algo masculino . Alguna referencia ?
Si que alguna vez he escuchado que colores como el negro se asociaban en marcas al lujo;
1
K
15
#2
manzitor
#1
Puedes tomar el ejemplo de las maquinillas desechables, masculinas (azules, negros, grises...) y las femeninas (blanco, rosa, crema)... además de ser mucho más caras.
2
K
27
#3
Tommywenttohollywood
#2
Entiendo lo que dices, y lo que se ha podido utilizar en infinidad de productos; en nuestro marco cultural y en el ultimo siglo .
reitero; ¿Hay algún manual, libro didáctico , referencia escrita , ponle nombre ; que aluda a esto ?
0
K
6
#6
Virusaco
#3
Ese producto "masculino" está diseñado para nuestro marco cultural, donde efectivamente parece masculino. Llámalo como sea, pero el marketing siempre es orientado a la cultura a la que se dirige.
Salu3
0
K
10
#5
pip
#2
perfecto, tenemos maquinas de afeitar rosa que cuestan más caras por ser rosa y latas de atún que cuestan más caras por ser negras.
0
K
10
#4
Federiko_Valverde
Hostia que machista el escritor
0
K
6
