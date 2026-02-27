edición general
La locura absurda de la RBU [eng]

Pensar que la RBU va a solucionar algo viene de un malentendido sobre el dinero. El dinero es un mapa, no el territorio. Todos los experimentos de RBU han sido a pequeña escala, y claro que la RBU funciona a pequeña escala. No me jodas, claro que puedes darle dinero a unas pocas personas y todo va bien y están contentas. Porque la gente a la que le compran no está también con la RBU. Pero una vez que añades la parte de la U...

angelitoMagno #12 angelitoMagno
También es una locura absurda que haya gente pasando hambre y viviendo debajo de un puente mientras otros tiene 50 pisos en propiedad y ganan 100K al mes
ummon #4 ummon
No, la IA no a traer la RBU. La IA va a traer el “sálvese quien pueda”.
¿De verdad pensamos que el mismo “poder” que lleva décadas maniobrando para pagar cada vez menos impuestos va a querer pagarlos para mantener una RBU universal?
Antes dejan morir de hambre a millones.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#4 no sirve de nada ser multimillonario si no hay pobres...
ummon #10 ummon
#9 Si tienes IA y robots no hacen falta los pobres
hormiga_cartonera #15 hormiga_cartonera *
#10 ese es el tema y el punto de inflexión. Cuando la robótica pueda sustituir a la clase trabajadora y satisfacer las necesidades de los poderosos, incluidas las de seguridad y ejércitos, para que van a querer una clase trabajadora contaminadora y consumidora de recursos.

En un barco que hace aguas, cambio climático, cuánto menos humanos consumiendo y contaminando mejor para los que queden.
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
#10 que te la chupe un robot...

Y que no puedes humillarles.
#7 Druhftgckgtki
Claro, porque el trabajador que gana 10k al mes va a dejar de trabajar y cobrar la rbu.
El problema hoy en día es que la gente tiene que hacer trabajos de mierda para sobrevivir. No estamos hablando de trabajar para vivir, estamos hablando de que se paga tan poco que una pareja que trabaja no llega a fin de mes, comparando lo básico. Ahí es donde entra la rbu. Porque la gente prefiere trabajar y tener un poco más de lo básico (una semana de vacaciones, algo de ocio..) que no trabajar y vivir con lo justo.
Y pongo un ejemplo, la gente prefiere irse una 15 días de vacaciones a reducirse la jornada un 1/8
Torrezzno #1 Torrezzno *
Mandar esto a Meneame es pegarse un tiro en el pie pero me ha parecido interesante viniendo de George Hotf y el debate de si la IA va a traer la RBU

es.wikipedia.org/wiki/George_Hotz
#11 encurtido
#1 Ese comentario es el típico que hago en todos los envíos que hay sobre supuestos experimentos exitosos de implementación de la RBU.

Todos son del estilo: "En un pueblo de Alaska se demuestra que la RBU es una buena idea. Se da a los 2.000 habitantes una renta de X mensuales y confirman que son más felices".

Es que parece una trolleada, pero lo peor es que por ejemplo en menéame ver cientos de comentarios celebrando el éxito y la demostración positiva del experimento.
#19 DenisseJoel *
#11 Según el autor del artículo, esos 2000 habitantes no trabajaban ni vendían nada. Eso es lo que estás aplaudiendo.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#1 admiro tu valentía. Pero si quieres emociones fuertes, sube algo que vaya en contra de la dictadura Castrista.
Top_Banana #17 Top_Banana
#1 La renta básica no es un subsidio a la improductividad, sino un dividendo social sobre el patrimonio tecnológico colectivo que garantiza la libertad real y la viabilidad del mercado en una era donde la automatización desacopla definitivamente la creación de valor del esfuerzo humano.
#21 DenisseJoel
#17 Eso es una tontería. La RBU simplemente reparte un excedente. El hecho de que exista un excedente no está asociado de por si con la automatización.
Había excedente ya en el neolítico.
Top_Banana #24 Top_Banana
#21 Tú con tu tontería y yo con la mía. ¡Todos contentos!
#18 DenisseJoel
#1 El artículo es una tontería sin sentido desde su primer párrafo. Menudo ignorante.
shinjikari #20 shinjikari
#1 Sinceramente, me esperaba algo más que 5 párrafos diciendo "es una estupidez". Especialmente cuando argumenta contra un buen montón de evidencia (que a lo mejor no te gusta ni a ti ni a Hotz, pero ahí está).
#2 MenéameApesta
Claro que es absurda porque es para paliar las desigualdades que provoca un sistema que es absurdo.
#22 DenisseJoel
#2 Entonces la sanidad universal también debe ser absurda, porque hace lo mismo.
#8 Pitchford
Como alternativa a la RBU y al trabajo de 8 horas en el sector privado (no soportable por todo el mundo), creo que estaría bien dar a todo el mundo la opción de hacer un trabajo social publico de 4 horas por el 50% del SMI (se supone que sería algo relajado) y que así solo tuviera que trabajar otras 4 horas en el duro y competitivo sector privado, también por el 50% del SMI o por un sueldo muy superior, según el trabajo.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
La RBU debería dar lo justo para sobrevivir (techo y comida normal) a parte de la sanidad que ya todos tenemos. El que quiera comprarse algo que no sea eso, como un teléfono, tele, comida especial, coche, ocio, etc, debería trabajar para tener unos extras.
ummon #5 ummon
#3 Que tengamos sanidad pública tiene los días contados como sigamos coqueteando con la extrema derecha.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 o ofreciendola a todos sin excepción...

pero vaya, que ayuso ya ha decidido el camino.
#23 frigoneto
geohot
cuñao muskiano irrelevante
hormiga_cartonera #16 hormiga_cartonera
Estar hablando del rbu sin haber solucionado el techo por arriba... Que una persona pueda tener más riqueza que países enteros, es cuanto menos ridículo.
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
A ver si la extrema izquierda gana de una vez y ponen la RBU. Con mis mil euros, los mil de mi mujer y los mil de mi hija, le pego un martillazo al despertador.
