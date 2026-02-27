La locura absurda de la RBU [eng]

Pensar que la RBU va a solucionar algo viene de un malentendido sobre el dinero. El dinero es un mapa, no el territorio. Todos los experimentos de RBU han sido a pequeña escala, y claro que la RBU funciona a pequeña escala. No me jodas, claro que puedes darle dinero a unas pocas personas y todo va bien y están contentas. Porque la gente a la que le compran no está también con la RBU. Pero una vez que añades la parte de la U...
¿De verdad pensamos que el mismo “poder” que lleva décadas maniobrando para pagar cada vez menos impuestos va a querer pagarlos para mantener una RBU universal?
Antes dejan morir de hambre a millones.
En un barco que hace aguas, cambio climático, cuánto menos humanos consumiendo y contaminando mejor para los que queden.
Y que no puedes humillarles.
El problema hoy en día es que la gente tiene que hacer trabajos de mierda para sobrevivir. No estamos hablando de trabajar para vivir, estamos hablando de que se paga tan poco que una pareja que trabaja no llega a fin de mes, comparando lo básico. Ahí es donde entra la rbu. Porque la gente prefiere trabajar y tener un poco más de lo básico (una semana de vacaciones, algo de ocio..) que no trabajar y vivir con lo justo.
Y pongo un ejemplo, la gente prefiere irse una 15 días de vacaciones a reducirse la jornada un 1/8
Todos son del estilo: "En un pueblo de Alaska se demuestra que la RBU es una buena idea. Se da a los 2.000 habitantes una renta de X mensuales y confirman que son más felices".
Es que parece una trolleada, pero lo peor es que por ejemplo en menéame ver cientos de comentarios celebrando el éxito y la demostración positiva del experimento.
Había excedente ya en el neolítico.
pero vaya, que ayuso ya ha decidido el camino.
