La locura absurda de la RBU [eng]

Pensar que la RBU va a solucionar algo viene de un malentendido sobre el dinero. El dinero es un mapa, no el territorio. Todos los experimentos de RBU han sido a pequeña escala, y claro que la RBU funciona a pequeña escala. No me jodas, claro que puedes darle dinero a unas pocas personas y todo va bien y están contentas. Porque la gente a la que le compran no está también con la RBU. Pero una vez que añades la parte de la U...