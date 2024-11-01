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meneos
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"Llévatelos a tu casa": el argumento que nos vacía de derechos
Hay una frase que reaparece cada vez que se habla de migración: "Si tanto te preocupan, llévatelos a tu casa"
|
etiquetas
:
migrantes
,
leyes
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actualidad
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#2
Albarkas
Vale. Y ellos que se lleven al rey, al emérito y a todos los curas.
A ver quién quiebra antes.
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#3
Onaj
#2
Como se lleven a los toros la que se puede montar en la próxima junta de vecinos es bonica.
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K
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#6
Feindesland
#2
Trato hcho.
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#7
txillo
#2
los inmigrantes al menos vienen con ganas de trabajar. Los borbones y los curas...
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K
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#10
Desideratum
*
#2
Y añadiría, que se vayan a la guerra de Irán y a la de Ucrania y a las de su puta madre. Cualqueira de esas que tanto defienden. Ellos, sus hijos y sus familiares.
Si es que por usar argumentos cuñaos que no quede.
0
K
16
#1
YSiguesLeyendo
*
... Defender los derechos de las personas migrantes hoy no es un acto de buen samaritano. Es puro instinto de supervivencia. Así que cuando alguien diga con desprecio "si tanto te importan, llévatelos a tu casa", la respuesta no es moral. No se trata de a quién meto en mi casa. Se trata de que si aplaudes que tiren la puerta del vecino porque es más pobre o viene de fuera, el próximo en perder la suya serás tú...
(a lo mejor quien está tirando la puerta del vecino es esa…
» ver todo el comentario
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K
13
#4
DenisseJoel
Usar un LLM para redactar artículos no es ahorrar tiempo. Es enfangar tu dignidad.
No es un ejemplo de modernidad. Es un ejemplo de vagancia.
No es lo que va a impulsar tu carrera. Es lo que va a hundirla.
¿Seguimos?
0
K
13
#8
Troll_hunter
Políticas de derechas que aplican a todos y beneficios a pocos pero políticas de izquierdas que apliquen solo a quien lo apoye y que benefician a todos. Un discurso tramposo, hablemos de créditos a pérdidas a empresas, reducción de derechos de los trabajadores, exenciones físcales a empresas y de corrupción empresarial.
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K
11
#9
gale
«Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bendecido» (Lucas 14:13-14)
“Si hay un pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas duro de corazón ni mezquino con tu hermano pobre. Más bien, sé generoso y préstale de buena gana todo lo que necesite” (Dt. 15:7-8)
Católico de VOX: "Si tanto te preocupan, llévatelos a tu casa"
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K
10
#5
suppiluliuma
La versión de MNM es:
"si tan a favor estás de Ucrania, ¿por qué no coges un fusil y vas al frente?"
.
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K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
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A ver quién quiebra antes.
Si es que por usar argumentos cuñaos que no quede.
No es un ejemplo de modernidad. Es un ejemplo de vagancia.
No es lo que va a impulsar tu carrera. Es lo que va a hundirla.
¿Seguimos?
“Si hay un pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas duro de corazón ni mezquino con tu hermano pobre. Más bien, sé generoso y préstale de buena gana todo lo que necesite” (Dt. 15:7-8)
Católico de VOX: "Si tanto te preocupan, llévatelos a tu casa"