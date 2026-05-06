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Lleida reparte gomas de pelo que envían una alerta en 10 segundos por violencia machista

Lleida reparte gomas de pelo que envían una alerta en 10 segundos por violencia machista

Los coleteros mandan un mensaje a una persona de contacto con la ubicación en tiempo real

| etiquetas: lleida , coleteros , violencia machista
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1 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
carademalo #1 carademalo
Pues no es una mala idea del todo. Lo único malo que le veo es que hay que llevar constantemente activado el NFC del móvil para no tener que trastear con él mientras se sufre una agresión. Y yo personalmente no me fio demasiado de tener siempre activado el NFC.
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menéame